Nach Herzstillstand: Christian Eriksen vor Comeback

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Eriksen steht vor seinem Premier-League-Comeback

Nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde steht der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen vor seinem Premier-League-Debüt beim FC Brentford am Samstag (16:00 Uhr MEZ/Sky) gegen Newcastle United. Dies gab Teammanager Frank Thomas am Freitag bekannt.

"Chris Eriksen wird am Samstag in der Mannschaft und auf dem Platz stehen", sagte der dänische Coach am Freitag: "Es ist ein großer Tag für uns alle, aber besonders für Christian und seine Familie." Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.

Zu Beginn der EM 2021 war Eriksen während des Vorrundenspiels der dänischen Nationalmannschaft im heimischen Kopenhagen gegen Finnland wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Noch auf dem Platz begannen die Ärzte mit dem Kampf um Eriksens Leben, ehe die Mediziner nach einer Stunde Entwarnung geben konnten. Tags darauf setzten die Ärzte dem Profi einen Herzschrittmacher ein.

Seinen Wunsch nach einer Fortsetzung seiner Karriere bei Inter Mailand konnte sich Eriksen allerdings nicht erfüllen. Die Regeln in Italien verbieten den Profi-Vereinen aus Gründen des Gesundheitsschutzes den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Defibrillator.

Am vergangenen Montag hatte der Skandinavier im Testspiel überzeugend aufgetrumpft. Der 30-Jährige legte beim 2:2 gegen die Glasgow Rangers beide Brentford-Treffer auf. Insgesamt war der frühere Profi von Inter und Tottenham Hotspur 80 Minuten zum Einsatz gekommen.

Das Spiel hatte auf dem Trainingsgelände der Rangers vor dem Europa-League-Duell gegen Borussia Dortmund stattgefunden. Bereits in der vergangenen Woche war Eriksen erstmals für seinen neuen Klub in einem Test aufgelaufen.

Brentford hatte den erfahrenen Mittelfeldspieler behutsam aufgebaut und für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Klub vorbereitet.