Mislintat verrät Stand bei VfB-Matchwinner Kalajdzic

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sasa Kalajdzic traf zum entscheidenden 3:2 für den VfB Stuttgart

Die Hoffnung ist zurückgekehrt beim akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Durch den umjubelten 3:2-Heimsieg der Schwaben am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist der Glaube an den direkten Klassenerhalt wieder da. Der Rückstand auf den Relegationsplatz wurde auf einen Zähler verkürzt. Matchwinner war Stürmerstar Sasa Kalajdzic, der nach langer Leidenszeit endlich wieder Unterschiedsspieler sein will.

Der Zeitpunkt für seinen zweiten Saisontreffer hätte besser nicht sein können: Nachdem der VfB bereits 0:2 gegen die Gladbacher zurückgelegen hatte, kämpfte er sich in der zweiten Hälfte zurück in die Partie. Nach den Toren von Wataru Endo und Chris Führich war es Sasa Kalajdzic vorbehalten, mit einem Rechtsschuss in der 83. Minute die Partie endgültig zugunsten der Schwaben zu drehen.

Der Österreicher stellte wieder unter Beweis, wie wichtig er für seinen Klub nach überstandener Schulter-Verletzung auch in dieser Saison noch sein kann. Arbeitet der 2,00-m-Hüne weiter an Fitness und Wettkampfhärte, dürfte er für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf in der Bundesliga unter Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gesetzt sein. Die Partie gegen die Fohlenelf war erst der fünfte Startelf-Einsatz des Torjägers in der laufenden Saison.

Je mehr Kalajdzic zu seiner Form der Vorsaison (16 Tore in 33 Spielen) zurückfindet, umso größer wird der Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem 24-Jährigen, der in der Vergangenheit schon mit Größen wie dem FC Bayern, dem BVB oder AS Rom in Verbindung gebracht wurde.

Mislintat informiert über Stand mit VfB-Star Kalajdzic

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat verriet nach der Partie am Samstag, wie der derzeitige Stand der Gespräche mit dem Torjäger ist: "Wir sind ganz entspannt, er ist ganz entspannt", wird der VfB-Manager im "kicker" zitiert.

Angesprochen wurde Mislintat darauf, warum es mit dem begehrten Nationalspieler Österreichs noch immer keinen Durchbruch in den Vertragsgesprächen gegeben hat.

"Er hat noch Vertrag und offen gesagt, dass er erst mal gesund werden und auf den Platz zurückkehren möchte, bevor wir es konkretisieren", führte Mislintat aus.

Sasa Kalajdzic steht im Ländle noch bis 2023 unter Vertrag, hat bisherige Gesprächsanfragen seitens des Vereins abgeblockt. Spätestens, wenn der Stürmerstar nun wieder regelmäßig knipsen sollte, dürften die Terminanfragen der VfB-Bosse nicht weniger werden.