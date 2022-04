Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

unknown

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Die Gerüchteküche köchelt wie gewohnt munter. Wie immer kursieren zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals.

Was planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Welche Wechsel könnten im kommenden Sommer über die Bühne gehen? Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 04.04.2022., 09:18 Uhr: Neue Konkurrenz für Bayern bei Gravenberch +++

Dass der FC Bayern intensiv um die Dienste von Ajax-Juwel Ryan Gravenberch wirbt, ist verbürgt. Während deutsche Medien einen Wechsel nach München schon als spruchreif präsentierten, sieht das italienische Portal "calciomercato" noch ein offenes Rennen. Darin soll neben den Bayern und Manchester United nun auch Juventus Turin eine Rolle spielen.

+++ 04.04.2022., 08:57 Uhr: FC Schalke hat Nationalkeeper im Visier +++

Im Tor des FC Schalke hat sich der nachverpflichtete Martin Fraisl einen Stammplatz erkämpft. Nach Informationen der "Kronen Zeitung" haben die Königsblauen allerdings einen Landsmann des Österreichers als neuen Konkurrenten im Visier: Angeblich will der Zweitligist den frischgebackenen A-Nationalspieler Patrick Pentz ablösefrei von Austria Wien holen.

+++ 03.04.2022., 17:09 Uhr: Kehrtwende bei Mo Salah +++

Seit Monaten steht die Zukunft von Mohamed Salah beim FC Liverpool in der Schwebe. Zuletzt hieß es aus England, der Toptorschütze im Team von Jürgen Klopp lehne das bisherige Angebot zur Vertragsverlängerung ab. Nun berichtet "Daily Mail", dass der Ägypter zu einer Unterschrift bereit ist. 25 Millionen Euro jährlich soll er in den nächsten drei Jahren angeblich verdienen.

+++ 03.04.2022, 09:25 Uhr: Real hat Stars von FC Bayern und BVB im Blick +++

Real Madrid will im Sommer offenbar mächtig in die eigene Mannschaft investieren. Laut "Marca" hat der Transfer von PSG-Ass Kylian Mbappé Priorität. Zudem soll ein Kauf von Dortmunds Erling Haaland ausgelotet werden. Jedoch scheinen die Königlichen noch mehr Stars im Blick zu haben. So nennt das Blatt Serge Gnabry (FC Bayern), Jude Bellingham (BVB), Ryan Gravenberch (Ajax), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Aurelien Tchouameni (AS Monaco) als weitere Kandidaten.

+++ 02.04.2022, 20:03 Uhr: DFB-Star beim BVB gehandelt +++

Bei der TSG Hoffenheim sowie in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hinterließ David Raum zuletzt einen starken Eindruck. Auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben das offenbar registriert. Laut "Bild" haben die BVB-Bosse den Linksverteidiger "auf dem Schirm". Im kommenden Sommer sei ein Transfer aber (noch) kein Thema.

+++ 02.04.2022, 12:19 Uhr: ManCity bezüglich BVB-Star Haaland optimistisch +++

BVB-Star Erling Haaland wird seit Monaten mit Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht. Laut "ESPN" ist der englische Meister optimistisch, sich im Wettbieten mit den Königlichen durchsetzen zu können. Demnach habe man durch die Abgänge von Angelino, Ferran Torres und Jack Harrison einen großen finanziellen Spielraum. Zudem setzt ManCity offenbar auf die Überzeugungskraft von Trainer Pep Guardiola.

+++ 01.04.2022, 12:12 Uhr: FC Bayern fürchtet Verlust von Gnabry +++

Bislang konnten Serge Gnabry und der FC Bayern noch nicht auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit über den Sommer 2023 hinaus einigen. Ein Umstand, den man in München nicht besonders gelassen sehen soll. Beim FC Bayern herrsche "große Angst", Gnabry 2023 ablösefrei zu verlieren. Das berichtet die "Bild" im Podcast "Bayern Insider".

+++ 31.03.2022, 13:40 Uhr: Olmo verhandelt mit dem FC Barcelona

Bereits seit längerem kursiert das Gerücht, der FC Barcelona wolle Dani Olmo zurück nach Katalonien locken. Wie der spanische Journalist Gerard Romero berichtet, soll es zuletzt konkreter geworden sein. Olmo verhandele bereits "seit Wochen" mit Barca über einen möglichen Transfer, heißt es.

+++ 31.03.2022, 13:22 Uhr: Real-Star flirtet mit Zweitliga-Klub +++

Nach jahrelangem Schattendasein endet im Sommer mit Vertragsende das Kapitel von Gareth Bale bei Real Madrid. Womöglich könnte es den Waliser danach in seine Heimat zurück verschlagen. Wie die "Sun" berichtet, soll Cardiff City aus dessen Geburtsstadt am Offensivspieler interessiert sein. Die Waliser spielen momentan nur in der zweiten englischen Liga. Ob dies für Bale infrage käme, ist fraglich.

+++ 31.03.2022, 07:32 Uhr: FC Bayern erhält Konkurrenz bei Antony +++

Der FC Bayern wird seit Wochen mit Antony von Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Jedoch steht der Flügelspieler auch bei anderen Topklubs im Fokus. Laut "Le 10 Sport" ist Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung des 22 Jahre alten Brasilianers interessiert. Antonys Vertrag beim niederländischen Traditionsverein ist noch bis 2025 datiert.

+++ 30.03.2022, 09:43 Uhr: BVB und FC Bayern im Duell um "Mini-Haaland"? +++

Zwischen Benjamin Sesko und Erling Haaland gibt es viele Parallelen. Beide sind groß, gefürchtete Torjäger und waren bzw. sind für RB Salzburg aktiv, gleichzeitig aber international begehrt. Im Falle von Sesko, der "Mini-Haaland" genannt wird, soll neben dem FC Bayern laut der slowenischen Zeitung "Delo" aus Deutschland nun auch der BVB ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen haben. Sein Vertrag in Salzburg ist bis 2026 datiert.

+++ 29.03.2022, 15:05 Uhr: FC Barcelona zweifelt an Robert Lewandowski +++

Das Interesse des FC Barcelona an Robert Lewandowski ist offenbar doch weniger heiß als zuletzt in Spanien berichtet. Laut "Mundo Deportivo" zweifeln die Barca-Bosse vor allem wegen seines fortgeschrittenen Alters am Torjäger des FC Bayern. Lewandowski sei den Katalanen über einen Mittelsmann angeboten worden, Konkretes in der Personalie ohnehin nicht zu vermelden, heißt es.

+++ 29.03.2022, 12:13 Uhr: Kehrtwende bei Cristiano Ronaldo +++

Seit Wochen halten sich hartnäckige Wechsel-Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Geht es nach "The Athletic", können diese aber ad acta gelegt werden. Demnach will der 37 Jahre alte Superstar seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei Manchester United erfüllen.

+++ 29.03.2022, 08:33 Uhr: Zwei Premier-League-Stars im BVB-Visier +++

Dem Portal "90min.com" zufolge beschäftigt sich Borussia Dortmund bei der Suche nach einem Nachfolger für Erling Haaland mit Anthony Martial von Manchester United sowie Gabriel Jesus von Manchester City. Der brasilianische Angreifer könnte in einen möglichen Haaland-Deal zwischen City und dem BVB verrechnet werden, heißt es. Martial ist bei United nur Reservist und im Sommer ablösefrei zu haben.

+++ 28.03.2022, 20:43 Uhr: Neue Konkurrenz für FC Bayern +++

Bielefeld-Schlussmann Stefan Ortega wird immer mehr umworben. Zunächst keimten Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern auf, dann folgte das vermeintliche Interesse von Bayer Leverkusen. Nun berichtet "Sport1", dass der Arminia-Keeper auch beim FC Augsburg hoch im Kurs stehen soll. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

+++ 28:03.2022, 08:07 Uhr: BVB scoutet zwei spanische Top-Talente +++

Borussia Dortmund ist angeblich an zwei spanischen Top-Talenten dran. Wie "super deporte" schreibt, habe das Scoutingteam des BVB die beiden Youngster Jesús Vázquez und Cristhian Mosquera beim letzten Spiel der spanischen U19-Nationalmannschaft gegen Österreich beobachtet. Doch auch andere Top-Klubs aus ganz Europa sollen an den beiden Defensivspielern interessiert sein, darunter Real Madrid, Manchester City oder der FC Liverpool.

+++ 27.03.2022, 15:28 Uhr: Nächstes Top-Talent zum BVB? +++

Laut der "Bild" strebt Borussia Dortmund eine Verpflichtung des 16-jähringen Maurice Krattenmacher aus der Jugend von Unterhaching an. Der Offensivspieler gilt in seiner Altersklasse als Top-Talent. Die Dortmunder sollen aktuell die besten Karten im Werben um den Youngster haben. Für den FC Bayern wäre es ein bitterer Schlag, schließlich spielte Krattenmacher bis 2016 an der Säbener Straße.

+++ 27.03.2022, 12:12 Uhr: Flirt des FC Bayern ist vom Markt +++

Monatelang wurde dem FC Bayern ein Interesse an Raphinha von Leeds United nachgesagt. Der Flügelstürmer des englischen Zweitligisten soll sich nun jedoch für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden haben. Wie die spanische "Sport" berichtet, soll er dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Uneinigkeit besteht noch rund um die Ablöse angeht. Ein Angebot über 35 Mio. Euro soll Leeds abgelehnt haben.

+++ 26.03.2022, 11:25 Uhr: Chelsea-Star als Mbappé-Ersatz zu PSG? +++

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain wohl im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen. Doch wer ersetzt den Superstar? Laut "Footballinsider" könnte Romelu Lukaku vom FC Chelsea ein Thema bei PSG werden. Der Stürmer spielt zwar erst seit Sommer 2021 in London, wurde dort aber noch nicht vollends glücklich. Und: Nach den Sanktionen gegen Klub-Besitzer Abramovich ist die Lage bei Chelsea angespannt und die Zukunft offener denn je.

+++ 26.03.2022, 07:58 Uhr: Wegen Chelsea-Chaos: Neuer Klub für Tuchel? +++

Laut der spanischen "Sport" ist Real Madrids Präsident Florentino Pérez trotz des erreichten CL-Viertelfinals und des Titelkurses in der Liga nicht mit Trainer Carlo Ancelotti zufrieden. Angeblich sieht der Real-Boss im Italiener nicht den Mann für die Zukunft. Angeblich sind die Madrilenen daher am früheren BVB-Coach Thomas Tuchel interessiert und wollen sich dessen ungewisse Zukunft beim FC Chelsea zunutze machen.

+++ 25.03.2022, 22:46 Uhr: BVB-Talent vor Wechsel +++

Borussia Dortmund könnte im Sommer ein Top-Talent verlieren. Nach Informationen von "Sport 1" zieht es Antonios Papadopoulos zu Fortuna Düsseldorf. Der Innenverteidiger, der zu Saisonbeginn in DFB-Pokal und Liga unter Marco Rose zum Einsatz kam, will den nächsten Karriereschritt machen. Der 22-Jährige soll eine niedrige sechsstellige Summe einbringen.

+++ 25.03.2022, 14:53 Uhr: BVB-Star Haaland lehnt Mega-Offerte ab +++

Weiterhin ist unklar, wo Erling Haaland von Borussia Dortmund ab dem kommenden Sommer seine Fußball-Schuhe schnüren wird. Klar ist hingegen, dass es ein teures Vergnügen wird, den BVB-Angreifer unter Vertrag zu nehmen. Eine Offerte von Manchester City, die dem Norweger ein Gehalt von 31 Millionen Euro pro Jahr eingebracht hätte, soll Haaland der "Sun" zufolge zumindest abgelehnt haben.

+++ 25.03.2022, 07:58 Uhr: BVB hat Bundesliga-Trio auf dem Zettel +++

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Axel Witsel hat Borussia Dortmund offenbar auch Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) sowie Ellyes Skhiri (1. FC Köln) auf dem Zettel. Das berichtet "Sport1"-Reporter Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche". Aktuell seien diese Personalien für den BVB aber eher "nicht umsetzbar", heißt es.

+++ 25.03.2022, 07:31 Uhr: Ex-Star des FC Bayern vor überraschendem Trainer-Engagement +++

Nach seinem Aus bei West Bromwich Albion scheint der frühere Bayern-Verteidiger Valerien Ismael schnell einen neuen Trainer-Job gefunden zu haben. Wie "Bild" und "Sport Bild" übereinstimmend berichten, wird der Franzose in Kürze als neuer Coach des türkischen Traditionsvereins Besiktas vorgestellt.

+++ 25.03.2022, 06:59 Uhr: Rechtsverteidiger zu teuer für Bayern +++

Wie "A Bola" aus Portugal, die "AS" aus Spanien und auch "Bild" vermelden, taucht Pedro Porro als mögliche Verstärkung für die rechte Abwehrseite auf dem Radar des FC Bayern auf. Der Haken: die Ablöse. Diese wird am Ende wohl um die 30 Millionen Euro betragen. Und bei dieser Summe sind die Münchner raus aus dem Rennen, berichtet "Bild".

+++ 24.03.2022, 12:25 Uhr: Cristiano Ronaldo vor Sensations-Wechsel +++

Superstar Cristiano Ronaldo soll angeblich darüber nachdenken, seine Zelte in Manchester abzubrechen. Für diesen Fall bringt sich ein Klub aus seiner Heimat schon in Stellung. Das Portal "Football Insider" will von einer namentlich nicht genannten Quelle erfahren haben, dass der FC Porto die Situation rund um CR7 ganz genau beobachtet und seinen Hut im Sommer in den Ring schmeißen will.

+++ 23.03.2022, 20:06 Uhr: VfB Stuttgart buhlt um Japan-Star +++

Orel Mangala ist beim VfB Stuttgart zuletzt aufs Abstellgleis geraten und könnte die Schwabe im Sommer verlassen. Offenbar haben die Verantwortlichen bereits einen Nachfolger im Visier: den japanischen Nationalspieler Hidemasa Morita vom portugiesischen Erstligisten CD Santa Clara. Präsident Ismail Uzun bestätigte gegenüber "Record" bereits Gespräche mit dem VfB, aber auch Sporting habe die Fühler ausgestreckt.

+++ 23.03.2022, 09:06 Uhr: Hat der BVB den nächsten Bellingham am Haken? +++

Laut der "Daily Mail" beobachtet der BVB das Top-Talent Carney Chukwuemeka, das bereits als nächster Bellingham gehandelt wird. Tatsächlich haben sie einige Gemeinsamkeiten: Beide sind blutjung und hochveranlagt, beide sind Mittelfeldspieler, beide sammelten erste Profi-Erfahrungen in der zweiten englischen Liga. Chukwuemenkas Vertrag bei seinem derzeitigen Klub Aston Villa läuft im Sommer aus.

+++ 22.03.2022, 18:57 Uhr: BVB hat Bundesliga-Trio auf dem Zettel +++

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Axel Witsel hat Borussia Dortmund offenbar auch Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) sowie Ellyes Skhiri (1. FC Köln) auf dem Zettel. Das berichtet "Sport1"-Reporter Patrick Berger im Podcast "Dortmund Woche". Aktuell seien diese Personalien für den BVB aber eher "nicht umsetzbar", heißt es.

+++ 22.03.2022, 11:30 Uhr: Real Madrid plant Mega-Deal +++

Da Luka Modric und Toni Kroos im Mittelfeld von Real Madrid nicht jünger werden, sollen die Königlichen bereits nach möglichen Nachfolgern Ausschau halten. Wie das Portal "fichajes" berichtet, ist ein Kandidat der Madrilenen der englische Nationalspieler James Maddison von Leicester City. Kostenpunkt: Rund 80 Millionen Euro!

+++ 22.03.2022, 10:21 Uhr: Erster City-Star erwägt Flucht vor Haaland +++

Sollte Erling Haaland im Sommer bei Manchester City aufschlagen, wäre für einen anderen Mittelstürmer bei den Sky Blues wohl kein Platz mehr: Laut "Daily Star" ist der Brasilianer Gabriel Jesus beim englischen Meister schon jetzt Wackelkandidat. Da er den möglichen Konkurrenzkampf mit Haaland scheue und City eh keine großen Pläne mehr mit ihm habe, erwäge er die Flucht aus Manchester. Juventus gilt als interessiert.

+++ 21.03.2022, 22:34 Uhr: Neuer Rechtsverteidiger für den FC Bayern? +++

Wie "A Bola" aus Portugal und "AS" aus Spanien vermelden, taucht Pedro Porro als mögliche Verstärkung für die rechte Abwehrseite auf dem Radar des FC Bayern auf. Aktuell ist der 22-Jährige von ManCity an Sporting ausgeliehen. Ein mögliches Modell laut "A Bola": Die Portugiesen verpflichten Porro und geben ihn direkt für 30 Mio. Euro wieder ab. Laut "Sky" gab es allerdings noch keine Gespräche mit den Münchnern.

+++ 21.03.2022, 14:23 Uhr: Salzburg-Star ein Thema beim FC Bayern +++

Nach Informationen der spanischen Sport-Zeitung "AS" hat der FC Bayern Mohamed Camara von RB Salzburg auf die Shortlist für mögliche Neuzugänge gesetzt. Der Mittelfeldspieler überzeugte im Hinspiel des CL-Achtelfinales gegen den Rekordmeister. Neben dem Bundesligisten soll auch Atlético Madrid Interesse am 22-Jährigen besitzen.

+++ 21.03.2022, 14:18 Uhr: FC Bayern überbietet Barça im Mazraoui-Poker +++

Wie "Sport1" berichtet, soll der FC Bayern Ajax-Star Noussair Mazraoui ein offizielles Angebot unterbreitet haben. Demzufolge soll der Rekordmeister bereit sein, dem Rechtsverteidiger pro Jahr zehn Millionen Euro brutto zu zahlen. Das Angebot soll dem 24-Jährigen mehr Geld einbringen als das von Barça. Die Katalanen galten bislang als Topfavorit auf eine Verpflichtung des ablösefreien Marokkaners.

+++ 21.03.2022, 14:15 Uhr: Götze-Kollege im Visier des FC Bayern? +++

Obwohl Cody Gakpo seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven erst im Januar bis 2026 verlängerte, soll ein Abgang im Sommer weiterhin möglich sein. "The Athletic" bringt in diesem Kontext den FC Bayern ins Spiel. Der Flügelspieler könnte demnach ein Thema in München werden, sollte sich Serge Gnabry gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden. Auch der FC Arsenal, FC Liverpool sowie der FC Barcelona sollen am PSV-Star interessiert sein.

+++ 20.03.2022, 23:10 Uhr: FC Bayern gibt Angebot für Gravenberch ab +++

Der FC Bayern macht im Werben um Ryan Gravenberch wohl ernst. Wie der "Telegraaf"-Reporter Mike Verweij berichtet, haben die Münchner Verantwortlichen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ein offizielles Angebot über 25 Millionen Euro für den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam abgegeben.

+++ 20.03.2022, 09:18 Uhr: Toni Kroos ist heiß begehrt +++

Toni Kroos schnürt seit 2014 die Fußball-Schuhe für Real Madrid. Seitdem gewann der deutsche Nationalspieler zahlreiche Titel mit den Königlichen. Geht es nach Kroos, kommen wohl noch einige hinzu.

Zwar sollen zahlreiche Topklubs hoffen, Kroos (Vertrag bis 2023) abzuwerben, der 32-Jährige sieht seine Zukunft allerdings wohl weiterhin in Madrid. "Diario Gol" zufolge soll der Mittelfeldspieler daher zuletzt sogar Manchester City abgesagt haben.

+++ 20.03.2022, 08:45 Uhr: Zwischen Bayern und Ginter bahnt sich "etwas Konkretes an" +++

Seit Monaten gilt Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach als potenzieller Nachfolger von Niklas Süle beim FC Bayern. Angeblich nimmt der Poker nun Fahrt auf.

Zwischen dem FC Bayern und Ginter bahnt sich "etwas Konkretes" an. Das will die "Rheinische Post" erfahren haben. In diesem Zusammenhang verweist die Zeitung auf eine Flugreise, die Ginter, dessen Frau sowie Berater Dirk Pietroschinsky am vergangenen Montag unternommen haben. Vermutetes Ziel: München.

+++ 18.03.2022, 16:49 Uhr: Lucas Hernández will zurück nach Madrid +++

Selten spektakulär, aber mittlerweile durchaus zuverlässig verrichtet Rekord-Transfer Lucas Hernández seinen Job als Innenverteidiger beim FC Bayern. Laut "Defensa Central" denkt der Franzose dennoch darüber nach, München wieder zu verlassen und nach Madrid zurückzukehren. Eine mögliche Option dort sei Real, der Erzrivale seines Ex-Vereins Atlético.

+++ 17.03.2022, 08:20 Uhr: Manchester United wagt neuen Anlauf bei Akanji +++

Geht er oder bleibt er? Noch soll der BVB die Hoffnungen auf eine Verlängerung mit Manuel Akanji nicht aufgegeben haben. Wie das Portal "Sportsmole" berichtet, ist Manchester United - der erklärte Traumverein des Schweizers - aber weiterhin interessiert. Angeblich planen die Red Devils einen neuen Anlauf beim Innenverteidiger.

+++ 16.03.2022, 09:18 Uhr: Irres Preisschild für verletzten Wirtz +++

Nach seinem Kreuzbandriss wird Florian Wirtz Bayer Leverkusen rund ein halbes Jahr fehlen. Ein Sommer-Wechsel ist damit vom Tisch, war laut "Sport Bild" aber ohnehin nie ein Thema. Dem Blatt zufolge wollen die Verantwortlichen den Youngster unbedingt bis 2024 halten und auch dann nur für mindestens 150 Millionen Euro ziehen lassen. Angebliche Interessenten wie der FC Bayern dürften damit fürs Erste abgeschreckt werden.

+++ 15.03.2022, 21:22 Uhr: BVB-Star in Gesprächen mit England-Klubs +++

Dass sich die Wege des BVB und Thorgan Hazard im kommenden Sommer trennen könnten, darüber wurde zuletzt bereits vermehrt berichtet. "Sport1"-Reporter Patrick Berger will jetzt aber erfahren haben, wo es genau hingehen könnte für den Belgier. Hazard soll sich nämlich schon in "genaueren Gesprächen" mit gleich mehreren Klubs aus der Premier League befinden. Es werde "klar daran gearbeitet", dass ein Abschied aus Dortmund realisiert wird. Als Ablöse sollen mindestens 20 Millionen Euro im Gespräch sein.

+++ 15.03.2022, 14:07 Uhr: Schnappt Liverpool dem FC Bayern Raphinha weg? +++

Der FC Bayern wird seit Wochen mit Raphinha von Leeds United in Verbindung gebracht. Allerdings sind die Münchner mit ihrem Interesse am 25-Jährigen nicht allein. Laut "Transferexperte" Fabrizio Romano mischt der FC Liverpool ebenfalls im Poker um den Flügelspieler mit. Zuletzt nannte der Sportjournalist Nicolò Schira den FC Arsenal und den FC Barcelona als Mitbewerber.

+++ 15.03.2022, 07:16 Uhr: Bürki sagt dem FC Bayern ab +++

Roman Bürki soll im Sommer von der Gehaltsliste von Borussia Dortmund gestrichen werden. Möglichkeiten gibt es für den Keeper offenbar zahlreiche. Laut "Transfermarkt.us" liegen dem Schweizer Angebote vom FC Bayern, Aston Villa, Galatasaray, dem FC Valencia und einem namentlich nicht genannten Klub aus der Serie A vor. Allerdings habe sich Bürki für einen Wechsel zum künftigen MLS-Klub St. Louis City SC entschieden.

+++ 13.03.2022, 14 Uhr: FC Bayern, Arsenal und Barça im Wettstreit um Leeds-Star? +++

Es ist zu erwarten, dass Raphinha Leeds United im Sommer verlassen will. Der italienische Sportjournalist Nicolò Schira will erfahren haben, dass der FC Arsenal, aber auch der FC Bayern weiterhin Interesse am brasilianischen Flügelspieler haben. Ebenso soll der FC Barcelona, der sich inmitten eines Umbruchs befindet, die Situation des 25-Jährigen verfolgt haben.