Ersetzt Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé bei PSG?

FEP via www.imago-images.de

Mbappé (l.) zieht es wohl zu Real Madrid – wird Ronaldo sein Nachfolger bei PSG?

Kommt es zur Zusammenkunft der zwei prägendsten Spieler des modernen Fußballs oder droht ein riesiger Krach? Einem Bericht zufolge soll Paris Saint-Germain großes Interesse daran haben, Cristiano Ronaldo zu verpflichten. Bei PSG könnte er dann Kylian Mbappé ersetzen und zusammen mit Lionel Messi auf Torejagd gehen. Falls dieser überhaupt darauf Lust haben sollte.

Wie "Diariogol" berichtet, soll sich Cristiano Ronaldo dazu entschieden haben, Manchester United nach nur einer Saison bereits wieder zu verlassen. Nicht nur die sportliche Misere der Red Devils, sondern auch der private Schicksalsschlag des Todes seines ungeborenen Sohnes sollen den 37-Jährigen dazu veranlasst haben, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Die Möglichkeit, noch einmal die UEFA Champions League zu gewinnen, soll ihm dabei wichtig sein.

Dies wird bekanntlich mit Manchester United in der kommenden Saison nicht möglich sein, da der englische Rekordmeister maximal in der Europa League zum Einsatz kommen wird. In der französischen Hauptstadt hingegen ist die Teilnahme an der Königsklasse bereits gesichert. Paris Saint-Germain könnte die nächste Station des Portugiesen sein und die Franzosen sollen bereits die Trikotnummer sieben für ihn reserviert haben, heißt es im Bericht weiter. Aktuell trägt Kylian Mbappé diese, aber dessen Wechsel zu Real Madrid dürfte zeitnah über die Bühne gehen.

PSG: Wird Ronaldo Zidanes Antrittsgeschenk?

Dass CR7 überhaupt in Paris als Nachfolger gehandelt werden soll, liege laut "Diariogol" an Zinedine Zidane. Der Franzose, der zusammen mit Ronaldo die Champions League dreimal in Folge mit Real Madrid gewann, wird als Nachfolger des wenig überzeugenden Mauricio Pochettino gehandelt. Als Antrittsgeschenk bei PSG fordere er dem Bericht zufolge die Verpflichtung seines alten Weggefährtens. United soll rund 20 Millionen Euro Ablöse fordern.

Sollte Ronaldo wirklich die Nachfolge von Mbappé antreten, dürfte dies für Probleme mit Lionel Messi sorgen. Der Argentinier soll demnach bereits gedroht haben, den Klub zu verlassen, sollte sein langjähriger Erzrivale in Paris unterschreiben. Nach dem Abgang des französischen Superstars soll ihm eigentlich versichert worden sein, der unumstrittene Star der Mannschaft zu werden. Diese Rolle müsste er sich im Falle einer Ronaldo-Verpflichtung allerdings teilen.