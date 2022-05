Ex-Schalker schließt sich Berater von BVB-Stars an

Jose Breton via www.imago-images.de

Thilo Kehrer will PSG angeblich verlassen

Derzeit weilt Thilo Kehrer im Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft. Dort hat der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain, der in der Bundesliga zwischen 2015 und 2018 für den FC Schalke 04 aktiv war, offenbar einen Entschluss gefasst, der seine Karriere deutlich beeinflussen könnte.

Wie die Agentur DH Sportsconsulting in den sozialen Medien bekanntgab, ist der frühere Schalker Thilo Kehrer ab sofort neuer Mandant der Beratungsfirma, die auch zahlreiche andere Top-Fußballer unter Vertrag hat.

"Wir freuen uns sehr, dich ab heute bei all deinen zukünftigen Projekten und dem Erreichen all deiner Ziele zu begleiten und zu unterstützen!!! Wir werden immer an deiner Seite sein", schrieb die Agentur bei Instagram.

Zuvor war Kehrer seit seinen Jugendjahren bei der nicht minder bekannten Agentur Rogon gewesen, welche von Roger Wittmann geleitet wird und Spieler wie Kehrers PSG-Kollegen Julian Draxler, Liverpools Roberto Firmino oder Bayerns Marcel Sabitzer unter Vertrag hat.

Nun also kümmert sich Dirk Hebel um die Angelegenheiten des 26-Jährigen. Dieser hat unter anderem Marco Reus, den Kapitän von Borussia Dortmund, sowie dessen neuen Kollegen Salih Özcan unter seinen Fittichen. Auch Gladbachs derzeit verliehener Hannes Wolf oder Lars Stindl gehören zu seinen Mandanten.

Wie sind Kehrers Pläne im kommenden Sommer?

Während "Sky" davon ausgeht, dass Kehrers Agentur-Wechsel nicht zwingend einen unmittelbaren Transferwunsch bedeutet und der Verteidiger wohl bis zu seinem Vertragsende 2023 in Paris bleibt, um dann ablösefrei zu wechseln, geht "Sport1" von anderen Bedingungen aus.

Nach Informationen des TV-Senders deutet der Berater-Tausch klar darauf hin, dass Kehrer über einen Tapetenwechsel nachdenkt. Das Gleiche gelte für seinen Klub PSG.

In der nahen Vergangenheit wurde Kehrer unter anderem beim FC Bayern gehandelt, ein Wechsel nach München ist dem Bericht nach aber kein Thema (mehr).

Es kommen aber andere Vereine in Frage. Kehrers neuer Agent Dirk Hebel führt demnach bereits lose Gespräche mit Interessenten und sondiert den Markt. Ob er dabei auch seine Verbindungen zum BVB oder nach Gladbach nutzt, ist nicht bekannt.

Kehrer stand in der vergangenen Saison in immerhin 27 Spielen in der Ligue 1 auf dem Feld. Ihm gelangen dabei zwei Tore.