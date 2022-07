Haller meldet sich aus dem Krankenhaus

IMAGO/Revierfoto

BVB-Neuzugang Sébastien Haller hat sich zuversichtlich gezeigt

Neuzugang Sébastien Haller vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich nach den ersten Behandlungsschritten in Folge seiner Hodentumor-Diagnose zuversichtlich aus dem Krankenhaus gemeldet. Dem BVB dankte er für die Unterstützung.

"Ich möchte euch mitteilen, dass der erste Schritt erfolgreich abgeschlossen wurde! Ich danke dem BVB und dem medizinischen Team, die außergewöhnlich gut zu mir waren", schrieb Haller auf Twitter zu einem Post, auf dem er im Krankenbett den Daumen nach oben reckt und in die Kamera lächelt.

Der BVB reagierte seinerseits via Twitter auf Hallers Nachricht: "Schön, Dich mit einem Lächeln zu sehen, Sébastien Haller! Wir wünschen Dir weiterhin gute Besserung!"

Schon nach Bekanntwerden der Diagnose hatten Haller zahlreiche Genesungswünsche aus der Sportwelt erreicht - darunter etwa von Liga-Rivale FC Bayern oder Ex-Klub Ajax Amsterdam. Haller hatte sich am Montag im BVB-Trainingslager unwohl gefühlt, es folgten intensive Untersuchungen, die dann in der der Tumor-Diagnose mündeten.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance 🙏🏽💪🏾#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) 21. Juli 2022

Der 28-Jährige, im Sommer für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen, war in der Folge umgehend für weitere Untersuchungen nach Dortmund gereist. Der Revierklub hatte dem Ivorer völlige Unterstützung zugesichert.

Kehl und Terzic nach Haller-Diagnose geschockt

"Diese Nachricht heute war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt", hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag verlauten lassen.

Auch Cheftrainer Edin Terzic wünschte dem neuen Mittelstürmer, "dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird". Vorerst muss Terzic in der Vorbereitung auf die bestehenden Offensivkräfte setzen. Der Vertrag von Sébastien Haller ist bei Borussia Dortmund bis 2026 datiert.