Bericht: Konkrete Verhandlungen zwischen Juve und Kostic

IMAGO/Jan Huebner

Filip Kostic wird bei Juventus Turin gehandelt

Nach der bitteren 1:6-Heimklatsche am Freitagabend gegen den FC Bayern bestimmt die Personalie Filip Kostic weiterhin die Schlagzeilen bei Eintracht Frankfurt. Ob der Flügelflitzer noch in diesem Transfersommer in Richtung Italien wechselt, wird sich voraussichtlich in den kommenden Tagen entscheiden.

Gegen die Münchner wirkte Kostic im Bundesliga-Eröffnungsspiel zwar zunächst engagiert, agierte aber mit zunehmender Spieldauer ohne jede Bindung zur Partie (sport.de-Note 4,5). Eine Viertelstunde vor Spielende wurde der Serbe von SGE-Cheftrainer Oliver Glasner ausgewechselt.

Rund um die Begegnung rankten sich die Gerüchte, wonach ein Abschied des 29-Jährigen in Richtung Juventus Turin unmittelbar bevorstehen könnte.

Nach Informationen des TV-Senders "Sky" fanden am Freitag in Turin Gespräche zwischen den Beratern Kostics und Juve-Vertretern statt. Ob dabei schon eine grundsätzliche Einigung über einen möglichen Transfer des Eintracht-Stars erzielt wurde, ist noch nicht bekannt.

Eine konkrete Offerte vom italienischen Rekordmeister an die Frankfurter, bei denen Kostic noch bis 2023 unter Vertrag steht, habe es zumindest bis zuletzt noch keine gegeben, hieß es weiter.

Fällt die Kostic-Entscheidung schon vor dem Real-Kracher?

Sollte Juventus wirklich Ernst machen, könnte die Entscheidung schon zeitnah vor dem Supercup-Spiel der Eintracht gegen Champions-League-Sieger Real Madrid am kommenden Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) in Helsinki fallen.

Auf die Frage, warum Coach Glasner seinen Flügelspieler gegen den FC Bayern schon eine Viertelstunde vor Schluss vorzeitig ausgewechselt habe, reagierte der Österreicher am Freitagabend zumindest noch mit Humor: "Damit er für den Auftakt in Italien fit ist, ist doch klar."

Nach seiner Auswechslung hatte Kostic deutlich in Richtung Eintracht-Fans gewunken, was vermehrt als möglicher Abschied von der Anhängerschaft interpretiert wurde. Kostic lief die letzten vier Jahre für die Hessen auf und galt bis zuletzt als einer der Publikumslieblinge in Frankfurt.