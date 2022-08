BVB-Duo erreicht zwei Meilensteine

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Reus und Brandt mit den nächsten Meilensteinen beim BVB

Obwohl Borussia Dortmund am Wochenende spektakulär mit 2:3 gegen Werder Bremen unterlag, gab es für zwei BVB-Stars theoretisch etwas zu feiern: denn Marco Reus und Julian Brandt erreichten zwei Meilensteine beim Spiel gegen die Norddeutschen.

Bis kurz vor Schluss sah es am Samstagnachmittag nach weiteren drei Punkten für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga aus. Mit einer komfortablen 2:0-Führung im Rücken ging es in Richtung der letzten Minuten der Partie gegen Werder Bremen. Das 1:0 hatte dabei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgerechnet ein gebürtiger Bremer erzielt: Julian Brandt.

Der zuletzt nicht immer unumstrittene Brandt durfte damit nicht nur die Führung bejubeln, sondern auch einen persönlichen Meilenstein.

Denn sein Premieren-Treffer der Saison 2022/23 war gleichzeitig auch ein ganz besonderer. Damit traf der 26-Jährige nämlich in jeder der vergangenen zehn Spielzeiten für Dortmund oder Vorgänger-Klub Bayer Leverkusen. Dieses Kunststück gelang unter den noch Aktiven ansonsten nur André Hahn, Thomas Müller sowie Brandts Teamkollegen Marco Reus.

BVB-Kapitän Reus hatte allerdings sogar schon am 1. Spieltag zum 1:0-Endstand gegen Brandts Ex-Verein getroffen. Gegen Werder hingegen legte der 33-Jährige dafür beide Tore auf und knackte damit eine weitere magische Bestmarke: 250 Scorerpunkte!

Reus macht sich beim BVB als Scorer verdient

Durch die beiden Vorlagen kommt Reus nun sogar auf 251 Scorerpunkte, die aus 145 Toren und 106 Vorlagen bestehen. Dafür brauchte er 343 Bundesliga-Partien im Dress der Borussen aus Dortmund und aus Gladbach.

Freuen konnten sich aber weder Reus noch Brandt nach der Partie, die mit drei späten Bremer Toren einen gänzlich anderen Verlauf nahm, als das BVB-Duo geplant hatte.

"Wir hatten vor allem in der zweiten Halbzeit keine Kontrolle über das Spiel trotz der 2:0-Führung. Es war zu wild", ärgerte sich Reus am "Sky"-Mikrofon. "Dann machen sie in der 89. den Anschlusstreffer und kommen nochmal. Im gesamten Spiel haben wir nicht gut gespielt", so der BVB-Kapitän.