SGE-Legende über Götze: "Braucht eine Mannschaft um sich"

IMAGO/Jürgen Kessler

Mario Götze kam im Sommer zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt

Seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat Mario Götze im Trikot von Eintracht Frankfurt noch nicht für die ganz großen Glanzmomente sorgen können. Einer, der dennoch an den 30-Jährigen glaubt, ist SGE-Legende Karl-Heinz "Charly" Körbel.

Wann platzt der Knoten bei Mario Götze? Für den ehemaligen Offensivspieler von Bayern München und Borussia Dortmund sprang seit seinem Wechsel von der PSV Eindhoven zur Frankfurter Eintracht noch kein Scorer-Punkt heraus.

Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage war seine SGE zudem nur mäßig in die neue Spielzeit gestartet. Am Sonntagabend (17:30 Uhr) soll es im Auswärtsspiel bei Werder Bremen den ersten Sieg geben, wenn es nach den Hessen geht.

Götze hatte vor allem beim Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg mächtig aufgedreht und die Hoffnungen genährt, dass sich der Rio-Weltmeister schnell zu einer der Schlüsselfiguren mausert. Dass danach keine Top-Leistungen mehr folgten, liegt nach Meinung von Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel vor allem an der Kader-Zusammenstellung der Adler.

Eintracht Frankfurt: Körbel glaubt an Götze

Denn: "Danach ging Kostic weg", so der 67-Jährige gegenüber "Bild" zum Transfer des Leistungsträgers zu Juventus Turin kurz nach dem Saisonstart: "Jetzt sucht er neue Spielpartner." Götze sei auf seine Mitspieler angewiesen, führte Körbel aus: "Er braucht eine Mannschaft um sich. Aber ich glaube weiter an Mario."

Der 602-fache Bundesliga-Spieler will in der Bewertung von Mario Götzes Leistungen zudem nicht nur auf Tore und Vorlagen achten. "Wenn man ihm zuschaut, wie er im letzten Spiel gelaufen ist, wie er trotz der Hitze gekämpft und gegrätscht hat. Mario ist hergekommen, um hier etwas zu bewegen. Er hat sich was vorgenommen und arbeitet dafür. Deshalb setze ich auf ihn." Gegen den 1. FC Köln (1:1) spulte Götze über zwölf Kilometer ab.

Körbel gab sich zudem zuversichtlich, dass seine Eintracht schon bald in die Spur findet. "Ich sehe ja auch beim Training zu, und welch unglaubliches Talent in vielen jungen Spielern steckt." Frankfurt habe eine gute Mannschaft, "aber wir brauchen Geduld".