Enthüllt: PSG wollte Neymar loswerden

IMAGO/Thierry Breton

Neymar hätte wohl fast Paris Saint-Germain verlassen

Der Deadline Day sorgte am Donnerstag einmal mehr für viele spannende Deals in letzter Minute. Wie nun enthüllt wurde, wäre es sogar beinahe zu einem Mega-Wechsel gekommen - mit dem brasilianischen Superstar Neymar in der Hauptrolle.

Denn der spanischen "Marca" zufolge hat Paris Saint-Germain den Angreifer im Finale der Transferperiode offensiv ins Schaufenster gestellt und sogar aktiv versucht, einen Abnehmer für den 30-Jährigen zu finden. Letztlich allerdings ohne Erfolg.

Das Blatt spricht in diesem Zusammenhang von der "Bombe, die nicht explodierte".

Konkret sei PSG an den englischen Top-Klub Manchester City herangetreten und habe versucht, das Team von Manager Pep Guardiola von einem Neymar-Kauf zu überzeugen. Pep hätte allerdings mit Verweis auf das stimmige Mannschaftsgefüge abgelehnt. Dieses wollte sich City offenbar nicht mit dem früheren Barca-Star zerstören, der zuweilen als Diva gilt.

Neymars Verhalten abseits des Platzes war anscheinend auch für PSG der Grund, über einen Abgang des einstigen Top-Transfers nachzudenken.

Im Bericht der "Marca" heißt es, der französische Meister wolle für die Zukunft alles auf Kylian Mbappé ausrichten, der erst im Mai seinen Vertrag an der Seine noch einmal bis 2025 verlängert hat. Zuvor hatte der Nationalspieler immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid geliebäugelt.

Neymar zeigt starken Saisonstart bei PSG

In Neymar sah die Führung des Scheichklubs offenbar einen möglichen Konfliktherd, der Mbappé erneut zum Nachdenken bringen könnte, sollte es zwischen den beiden zum Zoff kommen.

Im Juli hatte die spanische "Mundo Deportivo" berichtet, dass Mbappé nach seiner Verlängerung eine größere Führungsposition im Team einfordere. Deshalb sei er bereits bei den anderen Stars insbesondere Neymar und Lionel Messi angeeckt.

Nun bleibt Neymar also vorerst in Paris und zumindest spielerisch dürfte dies kein Nachteil sein. Zum Saisonstart wusste der Brasilianer nämlich durchaus zu überzeugen. In den ersten vier Spielen der französischen Ligue 1 gelangen Neymar fünf Treffer.