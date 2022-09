Badstuber bemängelt viele Schwachpunkte beim FC Bayern

Steven Mohr via www.imago-images.de

Holger Badstuber, früher Profi des FC Bayern, äußerte sich zum Barcelona-Spiel

Holger Badstuber, langjähriger Abwehrspieler des FC Bayern, hat beim 2:0-Heimsieg des deutschen Rekordmeisters über den FC Barcelona am Dienstagabend beim Ex-Münchner Robert Lewandowski Anzeichen von Nervosität erkannt.

"Wahrscheinlich spielten bei ihm der Kopf und die Emotionen bei der Rückkehr doch eine größere Rolle - normalerweise macht er diese Dinger", schrieb Badstuber in einem Beitrag auf seiner eigenen Homepage über den Stürmer, der im Sommer vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt war.

Anlässlich des Champions-League-Gruppenspiels zwischen dem deutschen Branchenführer und den Katalanen war Lewandowski am Dienstag erstmals als Gegner in die Allianz Arena zurückgekehrt.

Badstuber unterstrich seine Aussagen über Lewandowski anhand von diversen Statistiken.

"Bayern hatte unter anderem weniger Torschüsse (13:18), weniger Ballbesitz (47:53 Prozent) und eine schlechtere Zweikampfquote (46:54 Prozent). Zudem war Barcelona in der ersten Halbzeit das Team mit den viel größeren Chancen", analysierte der ehemalige DFB-Nationalspieler.

Diese Chancen hätte "vor allem" Lewandowski gehabt, so Badstuber weiter: "Letztlich hat es für ihn nicht sollen sein, das wird ihn ärgern, aber für Bayern war's gut."

Badstuber über FC Bayern vs. FC Barcelona: "Tempo und Feuer drin"

Die siegreichen Münchner "hätten sich nicht über einen Rückstand beschweren können", befand Badstuber außerdem: "Denn auch der Zweikampf von Alphonso Davies mit Ousmane Dembélé kurz vor der Pause war für mich ein klarer Elfmeter."

Das 2:0 des FC Bayern sehe daher "klarer aus, als es eigentlich war", erklärte Badstuber, der aber generell "nicht enttäuscht" vom Spiel war: "Es war Tempo drin, es war Feuer drin, der Funke von den Fans ist übergesprungen. So mag ich das. Das Ergebnis ist sehr gut und diese Siege einzufahren, ist enorm wichtig für die Bayern."

Den Sieg des FC Bayern machte Badstuber an den "berühmten Kleinigkeiten" fest, "auf die es in solch Top-Spielen eben ankommt". Barca sei "zu fahrlässig in entscheidenden Situationen" gewesen, das habe "den feinen Unterschied an diesem Abend ausgemacht", führte der Ex-Profi aus: "Leroy Sané hat dann noch einen draufgepackt - von dem Doppelschlag hat sich Barcelona nicht mehr erholt."

Doch auch für die Bayern gelte es nun, an Kleinigkeiten zu arbeiten. "Sadio Mané war gar nicht im Spiel, das kann vorkommen, er bleibt ein wichtiger Spieler, aber er muss auch besser eingebunden werden", betonte Badstuber.

Auch mit der Chancenverwertung des Rekordmeisters war der 33-Jährige unzufrieden: "Generell hat mir der FCB zu viele Chancen zugelassen. Auch wenn es zwischendurch mal nicht so läuft, zu so klaren Chancen darf der Gegner dennoch nicht kommen!"