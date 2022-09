"Wahnsinn!" Götze wird zum Laufwunder der Bundesliga

IMAGO/Franziska Gora

Mario Götze spult bei Eintracht Frankfurt die meisten Kilometer ab

Seit seiner Rückkehr in die Bundesliga spielt Mario Götze für Eintracht Frankfurt groß auf. In einer Statistik taucht der Ex-BVB-Profi überraschend an der Spitze auf.

Mit 632 intensiven Läufen führt Mario Götze das ligaweite Ranking mit großen Vorsprung an. Auf Platz zwei folgt Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim mit 603 Läufen.

Bei intensiven Läufen müssen die Spieler mindestens eine Sekunde lang 18 km/h laufen und dazu mindestens zwei weitere Sekunden auf 14,4 km/h kommen.

Auch bei den abgespulten Kilometern pro 90 Minuten überzeugt Götze. Das interne Ranking bei Eintracht Frankfurt führt der Offensivspieler mit 11,9 Kilometern an. Auf Platz zwei liegt Djibril Sow mit 11,8 Kilometern.

"Wahnsinn! Meine Laufwerte waren immer gut, aber dass sie so gut sind, hängt auch damit zusammen, dass ich zwei Jahre in Holland war und an meinem Fußball gearbeitet habe", kommentierte Götze seine Statistiken in der "Sport Bild".

Bei seinem Ex-Klub, der PSV Eindhoven, spielte der 30-Jährige unter Trainer Roger Schmidt einen sehr laufintensiven Fußball mit aggressivem und hohem Pressing.

"Das ist ein langer Prozess geworden"

"Das hat mir dabei gutgetan, in eine gute Verfassung zu kommen, um jetzt mit 30 jedes Spiel mein Pensum abzuliefern", betonte Götze und ergänzte: "Das fühlt sich gut an, ich fühle mich gut, und das ist ausschlaggebend."

Dass Götze aktuell so viel auf dem Platz läuft, kommt laut dem Weltmeister von 2014 "nicht von ungefähr" und sei "nicht in zwei, drei Wochen passiert". "Das ist ein langer Prozess geworden, auch für mich. Auch in Holland habe ich im ersten Jahr nicht jedes Spiel gemacht, aber das zweite Jahr war sensationell gut. Das kommt mir jetzt zugute", so der SGE-Star.

Wie wichtig Götzes Läufe für das Spiel der Eintracht sind, weiß der Neuzugang. "Ich weiß, was mir diese Läufe bringen. Das ist mein Spiel, offensiv und defensiv diese Läufe zu machen. Das ist unser Spiel auch in Frankfurt", stellte er klar.