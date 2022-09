Überraschung! Bundesliga-Quartett in Europas Top-Elf

IMAGO/Patrick Scheiber

Benjamin Pavard (l.) und Joshua Kimmich wurden in eine Top-Elf der bisherigen Saison berufen

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das große englischsprachige Statistikportal "WhoScored.com" die "Europe's Best XI". Eine Top-Elf an Spielern, bewertet und sortiert anhand verschiedener statistischer Parameter. Die Top-Elf der bisherigen Saison in den besten Ligen Europas fördert dabei gleich mehrere große Überraschungen zutage.

Zuallererst fällt beim Blick auf die "Europe's Best XI" der Monate August und September auf, dass die Bundesliga mit gleich vier Starspielern stark repräsentiert ist. Vom FC Bayern haben es Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in die Elf der bisherigen Saison von "WhoScored.com" geschafft.

Außerdem aus der Bundesliga dabei: Torhüter Yann Sommer sowie Linksverteidiger Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach, die auf der Bewertungsskala von 1 bis 10 auf einen durchschnittlichen Wert von 7,55 beziehungsweise 7,58 kommen.

Vom deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund, geschweige denn von den Überraschungsteams 1. FC Union Berlin oder SC Freiburg ist hingegen niemand in der Top-Elf berücksichtigt.

Ex-Stars vom FC Bayern und BVB auch dabei

Beim Blick auf die weiteren ausgewählten Top-Spieler der "Europe's Best XI" fallen vor allem die absoluten Superstars des Weltfußballs auf, die bis zum derzeitigen Zeitpunkt herausragend performt haben.

Erling Haaland (ehemals BVB, jetzt Manchester City) und Robert Lewandowski (FC Barcelona, ehemals FC Bayern) wurden in den Sturm berufen, etwas dahinter teilen sich die PSG-Superstars Lionel Messi und Neymar sowie Kevin de Bruyne (Manchester City) mit Joshua Kimmich das Mittelfeld. Das Paris-Duo Messi und Neymar erhielt auch insgesamt die besten Durchschnittsbewertungen mit 8,95 beziehungsweise 8,32.

Bemerkenswert: Von der bisher besten Vereinsmannschaft der besten fünf Ligen in Europa, Real Madrid, fehlt in der Top-Elf des Sportdaten-Dienstleisters jede Spur.

Weder Keeper Courtois, noch David Alaba, Luka Modric oder Vinicius Junior haben es in die vermeintlich bisher beste Elf Europas geschafft. Die Königlichen haben bislang alle neun Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Keine andere Vereinsmannschaft in den Spitzenligen des Kontinents spielte zuletzt erfolgreicher.

Die "Europe's Best XI" von "WhoScored.com" in der Übersicht: