Zlatan Ibrahimovic glänzt in kurioser Rolle

IMAGO/Spada/LaPresse

Zlatan Ibrahimovic wird im Januar auf der Leinwand zu sehen sein

Mal wieder sorgt Zlatan Ibrahimovic für Aufsehen. Der schwedische Superstar hat über seinen Instagram-Kanal einen Kino-Trailer veröffentlicht, in dem er zu sehen ist. Mit seiner Filmrolle tritt er in die Fußstapfen von anderen prominenten Sportlern.

Am 1. Februar 2023 kommt der Film "Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte" in die Kinos. Die Zuschauer dürfen sich dabei auch auf Ibrahimovic freuen, der die Rolle des "Caius Antivirus" spielen wird. Der Schwede, der aktuell beim AC Mailand unter Vertrag steht, ist im Trailer des Films zu sehen.

Im Kult-Film wird der Stürmer-Star die Rolle eines römischen Generals spielen. Ibrahimovic ist nicht zufällig an die Rolle gelangt. Regisseur Guillaume Canet verriet gegen über "Le Parisien": "Wir suchten jemanden mit Gelassenheit und Arroganz. Und außerdem hat er Taekwondo gemacht". Eigenschaften, die Ibrahimovic definitiv verkörpert.

Ibrahimovic folgt anderen Sport-Stars in die Kinos

"Er ist Caesars Lieblingszenturio. Ursprünglich hieß er Abribus, aber wir haben ihn in Antivirus umbenannt, weil wir darauf warten und er wie der Impfstoff nur langsam kommt", verriet Canet. Erste Erfahrungen im Kinogeschäft hat der 40-Jährige schon gemacht. Als Produzent wirkte er bei der Verfilmung seiner eigenen Karriere im Film "I am Zlatan" mit.

Ibrahimovic trifft mit seinem Debüt als Schauspieler im neuen Asterix & Obelix Film in die Fußstapfen von einer ganzen Reihe prominenter Sport-Stars. Da gibt es Michael Jordan im Film "Space Jam", Ex-Boxer Mike Tyson ist in der Filmreihe "Hangover" zu sehen, Arnold Schwarzenegger als "Terminator" oder Zinedine Zidane, der eine Rolle in "Asterix & Obelix bei den olympischen Spielen" bekleidete.

Sportlich steht Ibrahimovic seinem Verein aktuell ohnehin nicht zur Verfügung. Der Schwede hatte sich im Sommer einer Knie-OP unterzogen und wird deshalb seiner Mannschaft bis über das Jahresende hinaus nicht helfen können.