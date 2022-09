Muss Ex-Premier-League-Star in den Ukraine-Krieg?

Dmitry Feoktistov via www.imago-images.de

Diniyar Bilyaletdinov (r.) spielte einst in der englischen Premier League

Einst in der Premier League, bald im Ukraine-Krieg? Auch der frühere russische Nationalspieler Diniyar Bilyaletdinov soll im Zuge der Teilmobilisierung von Reservisten durch Machthaber Vladimir Putin in die Armee eingezogen werden.

Das bestätigte sein Vater Rinat Bilyaletdinov gegenüber dem Portal "sports.ru".

"Er hat einen Einberufungsbescheid bekommen. Es ist schwierig, über diese Emotionen zu reden. Er hat nicht gedient. Er hat zwar einen Eid abgelegt und seinen Militärdienst abgeleistet, dieser war aber speziell auf den Sport fokussiert. Das ist 19 Jahre her", sagte der 65-Jährige, der selbst einst Fußball-Profi war.

"Die aktuelle Rechtslage ist so, dass nur Reservisten eingezogen werden können, die 35 Jahre alt oder jünger sind – und mein Sohn ist 37. Es scheint hier also eine Unstimmigkeit zu geben", ergänzte Rinat Bilyaletdinov.

300.000 Reservisten von russischer Teilmobilisierung betroffen

Es werde nun geprüft, ob der Einberufungsbescheid korrekt sei. "Es kann alles passieren", sagte Diniyar Bilyaletdinovs Vater. "Wenn es eine generelle Mobilisierung wäre, gäbe es keine Fragen. Aber der Präsident hat eine Teilmobilisierung befohlen, dann sollte auch alles nach dem Gesetz ablaufen."

Die Teilmobilisierung hatte Putin in der vergangenen Woche angeordnet. Rund 300.000 Reservisten sind davon betroffen.

Aus Angst vor einem Kriegseinsatz in der Ukraine versuchen derzeit Tausende russische Männer das Land zu verlassen.

59 Einsätze in der Premier League

Für Diniyar Bilyaletdinov ist das laut Aussage seines Vaters jedoch keine Option. "Er wird nicht davonlaufen, nach Kasachstan oder in die Türkei. Wenn alles gesetzkonform ist, wird er eingezogen. Vielleicht wird er zusammen mit Biathleten und Skifahrern in eine Einheit aufgenommen. Das ist natürlich nur ein Scherz", so Rinat Bilyaletdinov.

Aktuell arbeitet Diniyar Bilyaletdinov im Trainer-Team des Moskauer Zweitligisten FC Rodina-2. Unter anderem 46 Länderspiele, zwei Champions-League-Partien sowie insgesamt 216 Einsätze in der ersten russischen Liga stehen in seiner Vita.

Für den FC Everton kam der frühere Mittelfeldspieler zwischen 2009 und 2012 zudem 59 Mal in der englischen Premier League zum Einsatz.