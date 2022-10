Septett um Neuer fehlt FC Bayern gegen Pilsen

IMAGO/Philippe Ruiz

Manuel Neuer wird wohl nicht gegen Pilsen in der Champions League spielen

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend beim tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen ran muss, dann wird wohl mehr als ein halbes Dutzend Profis nicht zur Verfügung stehen. Allen voran Nationaltorwart Manuel Neuer.

Schlechte Nachrichten für Trainer Julian Nagelsmann: Beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Champions-League-Duell bei Viktoria Pilsen (Mittwoch, 21 Uhr) am Dienstagmittag fehlten gleich sieben Spieler, darunter Manuel Neuer, der schon am Wochenende im Klassiker gegen Borussia Dortmund nicht ganz fit war und in den Tagen zuvor nur eingeschränkt trainiert hatte.

In der Königklasse wird Neuer nun aufgrund von leichten Schulterproblemen aussetzen, wie "Bild" berichtet. Das Ganze soll lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein. Den Ausfall des Routiniers können sich die Münchner gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner aus Tschechien leisten. Das Hinspiel in der letzten Woche gewann der deutsche Rekordmeister mit 5:0.

Neben Neuer fehlten allerdings noch weitere Leistungsträger. Allen voran Serge Gnabry, der gegen den BVB einen Schlag aufs Knie bekam und an einer Prellung laboriert sowie Sommer-Neuzugang Matthijs de Ligt, der in Dortmund mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Seine Adduktorenbeschwerden ließen auch am Dienstag noch kein Training zu. Ein Ausfall ist wahrscheinlich.

FC Bayern mit ungewöhnlicher Anreise

Zum genannten Trio gesellen sich noch der in Corona-Quarantäne befindliche Jamal Musiala sowie Alphonso Davies, der aus dem deutschen Klassiker eine Schädelprellung von Jude Bellinghams (unabsichtlichem) Tritt davongetragen hat. Ohnehin nicht eingeplant gegen die Tschechen waren die beiden schon länger verletzten Lucas Hernández und Bouna Sarr.

Weil Neuer nicht zur Verfügung steht, wird aller Voraussicht nach Thomas Müller den FC Bayern als Kapitän aufs Feld führen. Der Offensivspieler trainierte nach überstandener Corona-Infektion voll mit.

Nach dem Training am Mittag geht es am Nachmittag auf eher ungewöhnliche Art nach Pilsen. Anders als sonst sind die Stars nicht im Flieger unterwegs, sondern fahren nach "Bild"-Infos mit zwei Bussen zum Champions-League-Spiel. Etwas mehr als drei Stunden Fahrtzeit sind eingeplant.