Eintracht Frankfurt vor "CL-Finale" mit mutiger Ansage

IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt will ins Champions-League-Achtelfinale

In Frankfurt bricht vor dem großen "Endspiel" mal wieder der Ausnahmezustand aus. Tausende Anhänger starten mit dem Flieger Richtung Süden, in der Heimat versammelt sich die Fanschar im eigenen Stadion zum Public Viewing - das greifbare Achtelfinale in der Königsklasse elektrisiert eine ganze Stadt.

"Wir wollen auch da Grenzen verschieben", kündigte Vorstandssprecher Axel Hellmann an: "Es wäre historisch, wenn uns der Einzug gelingen würde."

Dafür muss die Eintracht ihr Gruppenfinale bei Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gewinnen. "Endspiele", betonte Nationaltorhüter Kevin Trapp, "können wir". Solch ein "hop oder top lieben wir", ergänzte Hellmann.

Von Platz eins bis vier ist für den Europa-League-Champion in Gruppe D noch alles möglich. Sicher ist nur: Ein Sieg reicht fürs Achtelfinale und einen Millionenregen - aber eben auch nichts anderes.

Bei Remis und Niederlage gäbe es als Drittplatzierter den Abstieg in die Europa League oder als Vierter gar das internationale Aus. Für Letzteres müsste Olympique Marseille parallel sein Heimspiel gegen Tottenham Hotspur gewinnen.

"Wir wären sowieso nach Lissabon gefahren, um zu gewinnen", kommentierte Trainer Oliver Glasner die Ausgangslage süffisant. Man gehe "mit offenem Visier" ins Estadio Jose Alvalade, kündigte Sportvorstand Markus Krösche an.

Eintracht-Boss kündigt Sieg an

Trotz der Lehrstunde beim 0:3 im Hinspiel sowie der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Dortmund am Wochenende kennt das Selbstvertrauen keine Grenzen. "Wir werden gewinnen und ins Achtelfinale einziehen", so Krösche: "Wir lassen uns von nichts und niemandem von unserem Weg abbringen."

Es gelte, nach dem Chancenwucher gegen den BVB lediglich die Effektivität wieder nach oben zu schrauben.

Die enorme Belastung der englischen Wochen dürfe nicht zum Problem werden. "Es sollte jeder bestmöglich regenerieren, wenn er ins Achtelfinale einziehen kann", sagte Kapitän Sebastian Rode. Er habe diesbezüglich "überhaupt keine Bedenken", ergänzte Glasner: "Wir stehen es schon vier Wochen so durch. Wir werden das die restlichen zwei Wochen auch so durchstehen."

Eintracht Frankfurt winken Millionen-Einnahmen

Ohnehin will die SGE aus dem Hinspiel "etwas gutmachen", so Rode. Beim Debütspiel in der Königsklasse waren die Hessen über 60 Minuten die bessere Mannschaft, Lissabon traf dann mit seiner ersten Chance - und die Glasner-Elf fiel auseinander. Für den mit einem Sieg verbundenen Achtelfinaleinzug gebe es von der UEFA 9,6 Millionen Euro an Prämien, dazu käme ein deutliches Mehr an TV-Geldern.

Aber alleine schon, dass die Eintracht mit ihren Gruppengegnern allesamt auf Augenhöhe gewesen sei, "ist die eigentliche Leistung", betonte Hellmann. Nun werde ein Mix aus "Cleverness und Erfahrung" entscheiden. Die Bühne für eine weitere magische Europapokalnacht scheint bereitet. Dafür "werden wir zusammen kämpfen und ackern", versprach Mario Götze.