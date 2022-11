BVB gewinnt packendes "Endspiel" in Kopenhagen

IMAGO/Patrick Ahlborn

Vielumjubelter Sieg für den BVB in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund hat sich nach einer furiosen Aufholjagd für die Playoff-Runde der Youth League qualifiziert.

Der BVB gewann am Mittwoch sein letzten Gruppenspiel beim dänischen Vertreter FC Kopenhagen mit 1:0 (0:0).

Torjäger Paris Brunner gelang in der 87. Minute per Kopf nach einer Flanke von Julian Rijkhoff der Siegtreffer.

In der ersten Halbzeit hatte der BVB das Glück auf seiner Seite: Kopenhagens Noah Sahsah scheiterte mit einem Handelfmeter am Pfosten (44.).

Schwacher Start des BVB in die Partie

Insbesondere in der Anfangsphase hatten die Dortmunder gegen überlegene Gastgeber in einer zerfahrenen Partie größere Probleme.

Zahlreiche einfach Ballverluste sorgten immer wieder für Gefahr. Torhüter Silas Ostrzinski (4.) musste bereits früh eine Glanztat zeigen.

Mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich der BVB aber. Samuel Bamba (29.) und Julian Rijkhoff (39.) verbuchten erste Tormöglichkeiten.

Erst kurz vor Schluss fiel der erlösende Treffer durch Brunners drittes Tor im sechsten Youth-League-Einsatz.

Tolle BVB-Aufholjagd in der Youth League

Die BVB-Talente waren mit zwei Niederlagen gegen Kopenhagen (0:2) und Manchester City (2:3) sowie einem 1:1 gegen den FC Sevilla in die "Champions League der A-Junioren" gestartet.

Dank eines 2:0-Erfolgs im zweiten Duell mit den Spaniern und einem 3:3 gegen ManCity im Rückspiel hatte das Team von Trainer Mike Tullberg dann jedoch das Weiterkommen in Kopenhagen in der eigenen Hand.

Die Youth-League-Playoffs steigen am 7. und 8. Februar 2023. Am 28. Februar und 1. März folgen die Achtel-, am 14. und 15 März die Viertelfinals.

Halbfinale und Finale sind für den 21. und 24. April in Nyon in der Schweiz angesetzt.

Die Aufstellung der U19 des BVB: Ostrzinski – Semic, Collins, Cisse, Aning (46. Blank) – Bamba, Walz (80. Mane), Lubach (46. Wätjen), Gürpüz (71. Simic) – Brunner, Rijkhoff, Bamba (90. Ludwig)