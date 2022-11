Medien: WM-Teilnahme von Antonio Rüdiger in Gefahr

IMAGO/Laci Perenyi

Wie schwer ist die Hüftverletzung bei Antonio Rüdiger?

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat im Trikot von Real Madrid in dieser Saison schon einiges einstecken müssen. Eine jüngst zugezogene Verletzung könnte jedoch weitreichende Folgen nach sich ziehen: Der DFB-Star könnte die WM verpassen, heißt es nun aus Spanien.

Antonio Rüdiger ist in der deutschen Abwehrzentrale eigentlich gesetzt, seine Nominierung für die Weltmeisterschaft durch Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag (12:00 Uhr) nur Formsache. 54 Länderspiele hat der 29-Jährige bereits hinter sich, in der Innenverteidigung war er in den vergangenen Monaten eine tragende Säule.

Doch eine Meldung der spanischen Zeitung "Marca" dämpft wenige Tage vor dem ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl gegen Japan (23. November) die Stimmung. Demnach laboriert Antonio Rüdiger weiterhin an einer Hüftverletzung, wegen der er das jüngste Liga-Spiel gegen Rayo Vallecano (2:3) am Montagabend verpasste. Das letzte Spiel vor der WM von Real Madrid gegen Cádiz (10.11.) werde er ebenfalls nicht bestreiten können, heißt es.

Das Sportblatt urteilt daher einen Tag vor der offiziellen Kaderbekanntgabe von Hansi Flick: Je nach Schwere der Verletzung könnte Rüdiger auf der 26-Mann-Liste des Bundestrainers tatsächlich fehlen.

Gleich mehrere DFB-Stars fraglich

Sollte Antonio Rüdiger die WM verpassen, würde er sich in eine ganze Reihe prominenter Stars einfügen. Zuletzt traf es etwa seinen Nationalmannschaftskollegen Timo Werner, der sich das Syndesmoseband im linken Knöchel riss.

BVB-Kapitän Marco Reus und Bayern Münchens Thomas Müller stehen wenige Tage vor der WM ebenfalls wegen anhaltender Beschwerden auf der Kippe. Müller wurde von Trainer Julian Nagelsmann daher zuletzt mit Blick auf die Endrunde in Katar eigens geschont - ähnlich war bislang die Situation bei Antonio Rüdiger eingeschätzt worden.

Der Abwehrspieler kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea zu Real Madrid, wo er sich fortan den Stammplatz erkämpfte. Nach einer schweren Kopfverletzung in der Champions-League-Partie gegen Donezk hatte Rüdiger mit mehreren Stichen genäht werden müssen. Wenige Tage später stand er jedoch mit einer Spezialmaske bereits wieder auf dem Platz.