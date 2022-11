Matthäus vergleicht Musiala mit Messi

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist großer Fan von Jamal Musiala

Jamal Musiala verzückt momentan die Fußball-Fans in Deutschland. Der Youngstar des FC Bayern hat auch in Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen großen Fan gefunden.

In seiner Kolumne bei "Sky" verglich der Weltmeister von 1990 den jungen Bayern-Star nun mit einem der besten Spieler der Welt: "Ich hoffe, dass Jamal zu dem wird, was Messi in Barcelona wurde. Ein Idol, eine Legende, ein unvergesslicher Spieler, der über viele Jahre das Spiel der Bayern trägt und prägt."

"Wenn es nach mir ginge und es eine Möglichkeit gäbe, würde ich seinen aktuell bis 2026 laufenden Vertrag auf Lebenszeit verlängern. Ich wünsche mir, dass er nie wieder ein anderes Trikot trägt als das des FC Bayern. Es ist einmalig und genial, was dieser Junge mit dem Ball kann", so der 150-malige Nationalspieler weiter.

Messi und Argentinien für Matthäus Favorit

Für die anstehende Weltmeisterschaft hofft Matthäus, dass Musiala seine Form aus den letzten Wochen konservieren kann und die Fans auch in Katar "verzückt". Er habe seit Messi keinen Spieler mehr gesehen, der ihm "so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn der Ball auch nur in seiner Nähe ist".

Der deutschen Nationalmannschaft bescheinigt der 61-Jähirge sogar eine Chance auf den Titel in Katar. Sein Tipp würde in diesem Jahr allerdings auf Argentinien fallen. Auch Brasilianer und Franzosen hat Matthäus für das anstehende Turnier in Katar auf der Rechnung. "Aber mein Gefühl tendiert zu Argentinien. Sie haben einen tollen Teamspirit und einen ausgeglichenen, starken Kader."

Hummels passt nicht in die Spielphilosophie von Flick

Auch zur Nicht-Nominierung von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels äußerte sich der Ex-Bayern-Spieler erneut. Demnach passe Hummels schlichtweg nicht in die Spielphilosophie von Bundestrainer Hansi Flick. Würde die Nationalmannschaft, ähnlich wie der BVB, "20 Meter vor dem eigenen Tor" verteidigen, würde an Hummels kein Weg vorbeiführen, so Matthäus.

Für den Spielstil der deutschen Nationalmannschaft würde es allerdings schnellere Spieler benötigen. Deswegen sei die Wahl am Ende auf Antonio Rüdiger, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck gefallen.