Gehalts-Eklat um Mbappé und PSG

IMAGO/Federico Pestellini

Kylian Mbappé verlängerte erst im Sommer bei PSG

Erst im vergangenen Sommer verlängerte Kylian Mbappé, durchaus überraschend, seinen Vertrag bei Pais Saint-Germain. Wenige Monate später wollte der Franzose den Verein aber doch wieder verlassen. Nun soll der Grund seines Sinneswandels bekannt sein.

Wie "GOAL" mit Bezug auf die französische "L'Équipe" berichtet, soll der Verein dem Superstar einen großen Teil seines Gehalts für den September nicht pünktlich überwiesen haben. Daraufhin soll der 23-Jährige Abwanderungsgedanken geäußert haben.

Warum PSG dem Stürmer sein Gehalt zu spät überwiesen hat, ist bisher unklar. Dem Bericht zufolge soll es innerhalb des Klubs zwei verschiedene Gründe geben.

Warum zahlte PSG das Gehalt von Mbappé zu spät?

Demnach sollen einige Personen aus dem Umfeld des Vereins von Liquiditätsproblemen gesprochen haben. Allerdings gibt es auch Gerüchte, nach denen das Gehalt später ausgezahlt wurde, um den Anforderung des Financial Fair Plays gerecht zu werden.

"Wie in allen Vereinen kommt es manchmal zu Verschiebungen aufgrund der Zahlungsmodalitäten", so der Verein von offizieller Seite.

Mit seiner Vertragsverlängerung aus dem letzten Sommer soll der Weltmeister von 2018 in den nächsten drei Jahren rund 680 Millionen Euro brutto von PSG bekommen.

Will Mbappé noch mit Neymar zusammenspielen?

Neben dem zu spät erhaltenen Gehalt soll den Superstar zudem stören, dass Versprechungen von Seiten des Vereins nicht eingehalten worden seien. Um welche Zusagen es sich genau handelt, bleibt bisher unklar. Allerdings mehrte sich in der Vergangenheit Gerüchte, dass Mbappé nicht mehr mit seinem Co-Superstar Neymar zusammenspielen wollte.

Auf dem Platz läuft es für den Franzosen in der laufenden Spielzeit sehr gut. In insgesamt 20 Spielen in der Ligue 1 und der Champions League erzielte der 23-Jährige 19 Tore. Fünf weitere Treffer bereitete er vor.