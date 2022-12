Häme nach WM-Aus: DFB-Star Rüdiger reagiert wütend

IMAGO/Antonio Lacerda

Antonio Rüdiger übte nach dem peinlichen WM-Aus auch Selbstkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM in Katar krachend gescheitert, die Enttäuschung ist grenzenlos. DFB-Star Antonio Rüdiger musste sich nach dem Ausscheiden zudem obendrein noch einen hämischen Kommentar anhören - und reagierte einem Medienbericht zufolge aufgebracht.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger musste nach Angaben von "Sport1" Spott über sich ergehen lassen, nachdem er sich nach dem blamablen Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar der Presse gestellt hatte. Der Abwehrspieler von Real Madrid wurde am Ausgang der Mixed Zone von einem "Teenager mit Zahnspange" provoziert, wie der TV-Sender berichtet.

Der junge Mann, der als Volunteer der FIFA vor Ort war, soll Rüdiger auf Deutsch hinterhergerufen haben: "Ab nach Hause!" Daraufhin habe sich der Abwehrspieler, der schon beinahe durch die Tür gegangen war, schlagartig umgedreht und in Richtung des Volunteers gefragt: "Was hast du da gerade gesagt? Ab nach Hause?" Als daraufhin keine Antwort folgte, rauschte Rüdiger nach Angaben von "Sport1" ab. "Du Vollidiot", soll er noch gerufen haben.

Mehr dazu: Das Horrorzeugnis der deutschen Nationalmannschaft

Seinen Frust hatte der Abwehrchef kurz zuvor im Gespräch mit den Pressevertretern noch versucht zu unterdrücken. Mit gedämpfter Stimme stand Rüdiger Rede und Antwort. "Die letzte Gier, dieses etwas Dreckige - das fehlt uns", sagte der 29-Jährige enttäuscht: "Viel Talent, alles schön und gut. Aber da gehört mehr dazu als einfach nur Talent, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Da müssen wir uns verbessern, ansonsten kommen wir nicht weiter."

Laut Rüdiger steht die deutsche Nationalmannschaft "wieder bei Null, das ist die harte Realität, aber das ist die Realität, in der wir uns befinden". Man sei am zweiten WM-Vorrunden-K.o. in Folge "selbst schuld", die Niederlage zum Auftakt gegen Japan "hat uns gejagt". Die Kritik am Abwehrverhalten konnte Rüdiger nachvollziehen: "Ich denke, ich kann mich da nicht ausnehmen."

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hatte das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica zwar mit 4:2 (1:0) gewonnen. Das Ergebnis war jedoch belanglos, da Japan im Parallelspiel überraschend gegen Spanien gewonnen hat.

* Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.