Cancelo im Sommer sogar günstiger für den FC Bayern?

IMAGO/Ben Roberts

Steht vor einem Wechsel zum FC Bayern: Joao Cancelo

Der portugiesische Top-Außenverteidiger Joao Cancelo steht unmittelbar vor einem Wechsel auf Leihbasis zum FC Bayern. Vereinbart ist Medienberichten zufolge auch eine Kaufoption. Sollten die Münchner den Rechtsverteidiger am Saisonende tatsächlich fest verpflichten, könnte er jedoch sogar für weniger als die vertraglich festgelegte Summe wechseln.

Joao Cancelo wird den FC Bayern mindestens für den Rest der laufenden Saison verstärken. Der 29-Jährige landete am Montagabend in München, wo er von "Sky" vor dem Medizincheck gesichtet wurde. Die offizielle Bestätigung der Transfer-Vereinbarung mit dessen Stammklub Manchester City steht allerdings noch aus.

Der 41-fache portugiesische Nationalspieler, der 2019 für kolportierte 65 Millionen Euro von Juventus Turin zum amtierenden Meister kam und dort bis 2027 unterschrieb, könnte schon am Mittwochabend (20:45 Uhr) im DFB-Pokal sein Debüt für den FC Bayern feiern. Dann ist die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann beim 1. FSV Mainz 05 im Pokal-Achtelfinale zu Gast.

Mehr dazu: Warum Joao Cancelo zum FC Bayern wechselt

Sollte er die Bayern-Bosse in den kommenden Monaten wie erhofft überzeugen, hat der deutsche Rekordmeister nach "Bild"-Angaben die Möglichkeit, den Transfer nach der Ausleihe in eine feste Verpflichtung umzuwandeln. Die angeblich vereinbarte Kaufoption beträgt 70 Millionen Euro.

FC Bayern setzte sich gegen den FC Barcelona durch

Wie "Sky" allerdings meldet, könnte die tatsächliche Ablösesumme am Ende durchaus niedriger ausfallen. Manchester City dürfte sich demnach offen für Verhandlungen über die Höhe der Summe zeigen. Denn: Bei Teammanager Pep Guardiola war der 29-Jährige in den vergangenen Wochen im Streit um Einsatzzeiten in Ungnade gefallen. Möglich, dass Cancelo bei den Citizens somit nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig ohne Perspektive ist.

Für den FC Bayern könnte sich Cancelo derweil als Glücksfall erweisen: Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist längst nicht mehr über alle Zweifel erhaben und drängt Berichten zufolge seinerseits im Sommer auf einen Abschied. Der im Sommer von Ajax Amsterdam verpflichtete Noussair Mazraoui leidet derweil noch an einer Herzmuskelentzündung, Josip Stanisic dürfte derweil weiterhin überwiegend als Ersatz eingeplant sein.

"Sky" zufolge hat sich der FC Bayern im Rennen um Joao Cancelo zudem gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. So soll vor allem der FC Barcelona ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Die Münchner hatten in den Gesprächen wohl vor allem einen großen Pluspunkt vorzuweisen: Anders als mit Barca wäre mit dem deutschen Branchenprimus der Gewinn der Champions League möglich.