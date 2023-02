Transfer-Posse um Chelsea-Star bei PSG

IMAGO/Gaspafotos/MB Media

PSG will Hakim Ziyech vom FC Chelsea verpflichten

Paris Saint-Germain wollte die geplatzte Verpflichtung von Marokkos WM-Star Hakim Ziyech vom FC Chelsea nicht akzeptieren.

Der Klub von Fußball-Weltmeister Lionel Messi hatte beim französischen Ligen-Dachverband LFP Einspruch eingelegt, um die Ausleihe des Angreifers doch noch perfekt zu machen.

Zuvor waren nicht alle nötigen Dokumente rechtzeitig aus London eingetroffen. Der Einspruch wurde laut "Téléfoot" abgelehnt. Der geplante Wechsel ist nun also endgültig vom Tisch und Ziyech muss beim FC Chelsea bleiben.

Ziyech, mit Marokko WM-Vierter in Katar, hatte am Dienstag zum Abschluss der Transferperiode bereits seinen Medizincheck in Paris absolviert, auch die beiden Klubs einigten sich auf die Details des Leihgeschäfts ohne Kaufoption - doch dann patzte Chelsea offenbar bei der Übermittlung der Dokumente, die schließlich zu spät in der Software für internationale Transfers (FIFA TMS) einliefen.

PSG ist in zwei Wochen der Gegner des FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League - und steht derzeit ohne Winterneuzugang da.