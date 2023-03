Real Madrids Weltrekord-Plan mit Haaland enthüllt

IMAGO/Martin Rickett

Erling Haaland soll weiterhin eine zentrale Rolle in den Planungen von Real Madrid spielen

42 Tore in gerade einmal 37 Pflichtspielen: Auf diese unfassbare Bilanz kommt Erling Haaland seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City im Sommer 2022. Kein Wunder, dass nahezu jeder Top-Klub weiterhin darauf hoffen soll, den Norweger irgendwann in die eigenen Reihen zu lotsen. Real Madrid soll sogar bereit sein, eine Weltrekordsumme zu investieren.

Die spanische Sportzeitung "AS" wärmt Gerüchte auf, denen zufolge Erling Haaland Manchester City im Sommer 2024 für eine festgeschriebene Ablöse verlassen kann. Demnach ist Real Madrid sehr daran interessiert diese Option zu ziehen.

Die "Operation Haaland" habe im Transfersommer 2024 absolute Priorität für den spanischen Spitzenklub, heißt es. Die Königlichen werden alle Hebel in Bewegung setzen, um die besten Karten zu haben, sollte sich Haaland am Ende der kommenden Saison tatsächlich dazu entschließen, ManCity den Rücken zu kehren. Erste Kontaktaufnahmen sollen in Kürze bereits erfolgen.

Um im möglichen Poker Erfolg zu haben, benötigen die Madrilenen dem Bericht zufolge vor allem eines: Geld!

Real Madrid will angeblich Rekordsumme investieren

Die vermeintliche Ausstiegsklausel liegt demnach im Bereich zwischen 220 und 240 Millionen Euro. Damit würde Haaland wohl zum teuersten Fußball der Geschichte aufsteigen. Den bisherigen Transfer-Weltrekord hält Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte.

Sollte Real 2024 keinen Erfolg haben, werden die Bemühungen wohl um ein Jahr aufgeschoben. Laut "AS" gilt die kolportierte Klausel auch in den Jahren 2025 und 2026. 2027 endet Haalands derzeitiger Vertrag in Manchester.

Die Verpflichtung Haalands soll übrigens nicht der einzige Coup sein, den Madrid aktuell plant. Völlig unabhängig vom Ex-BVB-Torjäger soll mit Kylian Mbappé ein weiterer absoluter Weltstar in die spanische Hauptstadt wechseln.

Ziel sei es, Haaland, Mbappé und Vinicius Júnior im Sturmzentrum zu vereinen.