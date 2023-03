DFB-Star Havertz will mit Stiftung "etwas zurückgeben"

IMAGO/Laci Perenyi

Kai Havertz will Menschen mit neuer Stiftung helfen

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz möchte die Gesellschaft mit seiner neuen Stiftung ein kleines bisschen besser machen. "Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann einen Teil meiner Welt ändern, indem ich helfe", sagte der Profi des FC Chelsea im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zum Gründungstag seiner Initiative am Mittwoch.

"In meiner Familie wollten wir immer Menschen und Tieren helfen. Das war immer da", erzählte der 23-Jährige: "Das Gefühl, dass ich in einer Position bin, in der ich helfen und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, ist immer stärker geworden. Dass daraus nun eine Stiftung geworden ist, hat viel mit der Flutkatastrophe von 2021 zu tun."

Aus dem Flugzeug habe er beobachtet, "wie ungeheuerlich die Schäden waren" und schon damals zu helfen versucht. Auch für Kriegsopfer in der Ukraine hat er sich schon engagiert. "Aber das waren punktuelle Aktionen, die mich nicht befriedigt haben. Ich will diese Aktivitäten nun mit der Stiftung bündeln."

Kai Havertz will nicht "24/7 an Fußball denken"

Obwohl er als Fußball-Profi und Nationalspieler in einer Blase lebe, sei er "nicht blind dafür, dass viele Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssen", betonte Havertz. "Mich berührt das", sagte er über Themen wie Altersarmut, Obdachlosigkeit, Probleme von Kindern und Jugendlichen oder den Umgang mit Tieren.

Von seinem Engagement profitiert Havertz indirekt selbst. "Ich finde es gesund, etwas zu haben, was mir wichtig ist, und nicht 24/7 an Fußball zu denken", sagte er.

In jüngeren Jahren habe er viel Zeit in den Sozialen Medien verbracht und bei Kritik "auch gedacht: Vielleicht haben die ja recht. Vielleicht bist du doch eine Null. Oder ein Idiot." Derartige Gedanken treffen "dich umso härter, wenn es für dich nichts gibt außer Fußball. Damals war das so: Der Fußball hatte mein Leben unter Kontrolle."