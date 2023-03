Bestätigt: Polizei untersucht Haaland-Aufnahmen

IMAGO/John Walton

Erling Haaland droht Ärger aufgrund eines vermeintlichen Verkehrsverstoßes

Unlängst tauchten in der englischen Presse Aufnahmen auf, die Torjäger Erling Haaland von Manchester City mit dem Gesetz in Konflikt bringen könnten. Ein Sprecher der Polizei bestätigte nun, dass man sich mit dem Sachverhalt beschäftige.

Die englische "Sun" veröffentlichte Montagnacht mehrere Fotos sowie ein Video, das Erling Haaland am Steuer seines rund 340.000 Euro teuren Rolls-Royce zeigen sollen.

Brisant: Der Wagen befindet sich in Bewegung, Haaland hat jedoch nur eine Hand am Lenkrad, die andere soll sein Smartphone halten, dem der Blick des Norwegers gleich mehrfach gewidmet ist - ein eindeutiger Verstoß gegen die Verkehrsregeln auf der Insel.

Der Vorfall soll sich am 15. März in New Islington nahe des Etihad Stadium, der Heimstätte von Manchester City, ereignet haben. Am Tag zuvor hatten Haaland und Co. RB Leipzig im Achtelfinale eine 7:0-Lektion erteilt. Haaland allein erzielte fünf Treffer.

Polizei bestätigt Kenntnis der Aufnahmen

Weniger jubeln dürfte Haaland über die Aussichten, die ihm nun drohen. In England sieht die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt am Steuer sechs Strafpunkte und eine Geldstrafe vor. Letztere liegt etwa bei 225 Euro. Sollte die absolvierte Führerscheinprüfung weniger als zwei Jahre zurückliegen, kann er sogar seine Fahrerlaubnis verlieren.

Dass Haaland bald zur Kasse gebeten werden könnte, lässt die Reaktion der zuständigen Polizeibehörde auf die Veröffentlichungen erahnen. "Ich kann bestätigen, dass die Polizei das Bild kennt und untersucht", erklärte ein Sprecher der Greater Manchester Police auf Nachfrage des "Mirror".

Deutlichere Kritik setzt es bereits vonseiten des britischen Verkehrsverbandes AA: "Es ist gefährlich, während des Fahrens das Handy in der Hand zu halten. Für jemanden, der so effektiv Tore schießt, ist das definitiv ein Eigentor."