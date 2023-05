FC Bayern drohen drastische Konsequenzen wegen Brazzo-Aus

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alphonso Davies und Lucas Hernández könnten den FC Bayern verlassen

Nach dem Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht der FC Bayern vor einem personellen Neubeginn auf der Führungsebene. Die Trennung von den bisherigen Bossen könnte allerdings auch für den Kader der Münchner schwere Folgen haben.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider" munkelt, hat das Ende der Ära Salihamidzic womöglich die Wahrscheinlichkeit für einen Abschied von Alphonso Davies und Lucas Hernández erhöht.

Das Defensiv-Duo befindet sich derzeit in Vertragsgesprächen mit dem Rekordmeister. Durch den Wegfall ihres ersten Ansprechpartners könnten beide jetzt dazu verleitet werden, sich die Angebote anderer Klubs anzuhören, meint Falk.

Bei Davies, der noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden ist, hatte es schon unter der Woche Spekulationen gegeben, seine Zukunft hänge von einem möglichen Personal-Beben ab.

Falk hatte damals offengelegt, dass die Gespräche zwischen Verein, Berater und Spieler bereits "weit fortgeschritten" seien. Ein neues Arbeitspapier liege "unterschriftsreif" bereit.

Hernández vom FC Bayern zu PSG?

Im Falle einer Brazzo-Entlassung müsste der Abwehrmann aber womöglich nochmal "neu planen". Sogar ein vorzeitiger Abschied aus München sei dann denkbar. Real Madrid soll sich um den Kanadier bemühen.

Bei Hernández (Vertrag bis 2024) könnte Ähnliches drohen. Noch vergangene Woche habe es ein gutes Gespräch zwischen Salihamidzic und dem Franzosen über dessen Zukunft gegeben, berichtet Falk. Nun könnte der Abwehrmann jedoch "vielleicht lieber mit PSG sprechen".

Zuletzt hatte es Gerüchte um das Interesse des französischen Top-Klubs am Bayern-Verteidiger gegeben. Die "L'Équipe" schrieb am Donnerstag, Hernández und PSG hätten bereits "eine grundsätzliche Einigung für die nächste Saison erzielt". Die "Bild" widersprach allerdings.

Trotzdem dränge nun die Zeit, beide Personalien festzuzurren, so Falk.

Der FC Bayern hatte sich am Samstagabend unmittelbar nach dem Gewinn der elften Meisterschaft in Folge von Kahn und Salihamidzic getrennt. Während für den Vorstandschef in Person von Jan-Christian Dreesen schon ein Nachfolger vorgestellt wurde, ist der Job des Sportvorstandes aktuell vakant.