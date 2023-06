Mega-Umbruch beim FC Chelsea - Havertz mittendrin?

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Kai Havertz und Mateo Kovacic könnten den FC Chelsea im Sommer verlassen

Die Millionen-Investitionen der vergangenen Transferperioden haben beim englischen Spitzenklub FC Chelsea nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Nach der Verpflichtung von Teammanager Mauricio Pochettino steht vorerst ein Kaderumbruch an. Zahlreiche Top-Stars könnten im Sommer die Blues verlassen, darunter auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz.

Kai Havertz zählt nach "Sky"-Angaben zu jenen Spielern des FC Chelsea, die den Klub zur neuen Saison den Rücken zukehren könnten.

Als Grund für die Entwicklung beim 23-Jährigen führt der TV-Sender das abermalige Interesse von Real Madrid an. Nach dem bestätigten Abgang von Klub-Ikone Karim Benzema brauchen die Königlichen zur nächsten Saison einen neuen Angreifer. Auch wenn Havertz kein Eins-zu-Eins-Ersatz sei, könnte die Personalie in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen, heißt es in der Show "Transfer-Update".

Real Madrid habe den Aachener schon zu dessen Zeit bei Bayer Leverkusen ganz oben auf der Wunschliste notiert. Im Sommer 2020 hatte jedoch der FC Chelsea das Transfer-Rennen für sich entschieden und 80 Millionen Euro an den Werksklub gezahlt. Der Kontakt zwischen Real und Havertz sei dennoch nie abgerissen, so "Sky".

Was passiert mit Aubameyang, Kovacic oder Ziyech?

Ein Sommer-Transfer dürfte derweil nicht erneut jene Dimensionen erreichen, vielmehr sei eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen realistisch. Ein Verbleib beim FC Chelsea ist dennoch nicht ausgeschlossen, sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Noch etwas mehr Bewegung sei dem Sender zufolge derzeit indes bei Havertz' Offensiv-Kollege Mason Mount. Die Tendenz beim englischen Nationalspieler gehe zu einem Wechsel zu den Premier-League-Konkurrenten Manchester United oder FC Liverpool. Im Raum stehe eine Ablösesumme in Höhe von 45 bis 50 Millionen Euro.

Weitere Top-Stars, die den FC Chelsea im Sommer verlassen könnten, sind Pierre-Emerick Aubameyang, Mateo Kovacic (beide Vertrag bis 2024), sowie Hakim Ziyech (Vertrag bis 2025). Atlético-Leihspieler Joao Félix wird wohl nicht fest verpflichtet, Denis Zakaria kehrt zurück zu Juventus Turin.

Zudem wird wohl auch die Zeit von N'Golo Kanté beim FC Chelsea bald enden. Der Vertrag des Franzosen läuft zum Saisonende aus, nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano liegt ihm ein millionenschweres Angebot aus Saudi-Arabien vor.