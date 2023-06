Ilkay Gündogan schwärmt vom BVB

IMAGO/Nigel Keene

Spielte für den BVB in der Bundesliga: Ilkay Gündogan

Nationalspieler Ilkay Gündogan glaubt fest daran, dass sein Ex-Klub Borussia Dortmund nach dem Titel-Drama in der Bundesliga wieder angreifen wird - und lobt den BVB in den höchsten Tönen.

"Ich denke, die Historie hat gezeigt, dass große Vereine an knappen Niederlagen in Finalspielen eher immer gewachsen sind, statt dass sie es im größeren Stil zurückgeworfen hat. So sollte es der BVB jetzt auch angehen. Ich denke nicht, dass kommende Saison die Erwartungshaltung für den BVB riesig sein wird", sagte Gündogan gegenüber "Sport1".

Der BVB hatte den schon sicher geglaubten Titel am 34. Spieltag noch verspielt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam zuhause gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinaus. Der FC Bayern gewann parallel mit 2:1 beim 1. FC Köln und machte damit die elfte Meisterschaft in Folge perfekt.

Dennoch glaubt Gündogan auch in Zukunft an die Dortmunder als starke Herausforderer des Rekordmeisters. "Die Mannschaft ist sehr talentiert, die Rückrunde war enorm stark", schwärmte Gündogan, der zwischen 2011 und 2016 seine Fußballschuhe für den BVB schnürte.

Der von seiner Hodenkrebs-Erkrankung genesene Angreifer Sébastien Haller habe dem BVB im zweiten Halbjahr der Spielzeit "einen großen Schub verliehen", konstatierte Gündogan.

BVB: Lob für Mats Hummels und Marco Reus

Lob zollte der 32-Jährige auch seinen früheren Mannschaftskameraden Mats Hummels und Marco Reus. Sie hatten ihre auslaufenden Verträge beim BVB noch einmal um jeweils eine Saison verlängert.

Beide seien "definitiv zwei sehr wichtige Charaktere für die Entwicklung dieser jungen Mannschaft", so Gündogan.

Die Bundesliga hält er trotz des Wechsels von Jude Bellingham vom BVB zu Real Madrid weiterhin auch für ambitionierte Spieler für attraktiv.

"Bei mir war es damals weniger eine Entscheidung gegen die Bundesliga, sondern viel mehr eine Entscheidung für eine neue Herausforderung in einem neuen Land unter einem Weltklasse-Trainer. Die Bundesliga bleibt aber eine sehr starke Marke", sagte Gündogan.