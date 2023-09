IMAGO/Francesco Scaccianoce/LiveMedia

Marco Reus tritt mit seinem BVB in Paris an

Für den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund geht es endlich ran an die großen Fleischtöpfe. Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) steht das erste Gruppenspiel in der Champions League an, es geht dabei für den BVB gleich mal zu Schwergewicht Paris Saint-Germain. Wo wird das Duell zwischen PSG und dem BVB live im Fernsehen und Stream übertragen?

Die Generalprobe ist geglückt! Mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SC Freiburg hat sich der BVB am letzten Bundesliga-Wochenende in Torlaune gespielt. Die Schwarz-Gelben rannten dabei einem 1:2-Rückstand hinterher, drehten die Partie dann aber noch zu ihren Gunsten und holten sich neues Selbstvertrauen rechtzeitig zum Beginn der Königsklasse.

Bei PSG sieht das schon anders aus! Das Star-Ensemble um den spanischen Coach Luis Enrique verlor am vergangenen Freitagabend sein Heimspiel gegen OGC Nizza mit 2:3. Zwei Tore des französischen Superstars Kylian Mbappé reichten den Pariser dabei nicht.

Ohnehin rangiert der französische Meister nach fünf Spieltagen nur auf Platz fünf der Tabelle und ist nach den Abgängen von Lionel Messi und Neymar noch weit von der eigenen Bestform entfernt.

Wie schlägt sich Borussia Dortmund im Pariser Prinzenpark? Bekommt dies schwarz-gelbe Abwehrreihe Kylian Mbappé unter Kontrolle? Und wo wird die Partie Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft PSG vs. BVB live im TV und Stream