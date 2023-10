Nach Tiktok-Eklat: Osimhen bekennt sich zu Neapel

IMAGO/Franco Romano

Zwischen Victor Osimhen und der SSC Neapel gab es zuletzt Zoff

Höchst umstrittene Social-Media-Posts sorgten zuletzt für viel Ärger zwischen Star-Stürmer Victor Osimhen und der SSC Neapel. Nun hat sich der Nigerianer zu Wort gemeldet und ein Bekenntnis zum Klub abgegeben.

"Die Hingabe der Menschen in Neapel treibt mich an, immer mit Herz und Seele zu spielen. Meine Liebe für das Wappen ist unerschütterlich. Ich trage es mit stolz", schrieb der 24-Jährige am Sonntag in einem Statement bei Instagram.

"Im Jahr 2020 nach Neapel zu kommen, war eine wunderbare Entscheidung. Die Menschen in Neapel haben mir so viel Liebe und Freundlichkeit geschenkt. Ich werde nicht zulassen, dass etwas dazwischen kommt", fügte der Nationalspieler hinzu.

Die Social-Media-Abteilung des italienischen Meisters hatte Osimhen Ende September auf der Plattform Tiktok verspottet. In einer Video-Montage war der Goalgetter dabei zu beobachten, wie er hysterisch einen Strafstoß fordert. Als er diesen tatsächlich erhält, bedankt sich Osimhen mit Piepsstimme artig und lacht, ehe er den Ball am Tor vorbeischießt.

In einem weiteren Beitrag wurde der frühere Wolfsburger als "Kokosnuss" bezeichnet, was gemeinhin als rassistische Beleidigung aufgefasst wurde.

Victor Osimhen trifft wieder für Neapel

Berater Roberto Calenda nannte die inzwischen gelöschten Beiträge "inakzeptabel" und drohte mit rechtlichen Schritten. Napoli verwies darauf, dass die Ausdrucksweise in den Sozialen Netzwerken stets etwas "lockerer und kreativer" sei.

Medienberichten zufolge soll es inzwischen allerdings intern eine Entschuldigung gegeben haben. Social-Media-Direktor Alessio Fortino musste den Klub nach dem Skandal verlassen.

Osimhen bedankte sich nun für den vielen Zuspruch, den er in seiner Heimat und sonst überall erhalten habe. "Lasst uns weiterhin Einigkeit, Respekt und Verständnis verbreiten," forderte er seine Fans auf.

Nach den Vorfällen hatte sich der Neapel-Star unter der Woche beim Sieg gegen Udinese Calcio geweigert, einen Elfmeter auszuführen. Samstag saß Osimhen gegen US Lecce (4:0) zunächst auf der Bank, ehe nach der Pause für das vorentscheidende 2:0 sorgte.