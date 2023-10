Was den BVB im CL-Kracher gegen Milan erwartet

IMAGO

Rafael Leao und Ex-BVB-Star Christian Pulisic verstehen sich bei Milan bestens

Der BVB gegen den AC Mailand: Das klingt nach großem internationalen Flair. Den versprüht Milan trotz einer langen Europapokal-Durststrecke immer noch. Wo liegen die Stärken der Rossoneri - und wo die Schwächen? Hier kommt der sport.de-Gegnercheck vor dem Champions-League-Duell am Mittwochabend (21:00 Uhr).

+++ BVB-Gegner Milan: Wird ein Ex-Dortmunder der neue Star? +++

Der große Star trägt neuerdings die Nummer 10. Flügelstürmer Rafael Leao gilt spätestens seit dem Gewinn der italienischen Meisterschaft 2022 als der Unterschiedsspieler im Team von Trainer Stefano Pioli.

Diesen Ruf untermauerte der pfeilschnelle Solo-Spezialist mit dem Auge für den Mitspieler auch im Frühling in den erfolgreichen Liga- und Champions-League-Duellen mit Meister Napoli. Manchester City hat den 24-jährigen Portugiesen schon länger auf dem Schirm.

Seit dieser Saison ist Leao um einen kongenialen Mitspieler reicher. Der frühere BVB-Mittelfeldstar Christian Pulisic kam im Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Rossoneri ("Rot-Schwarzen").

Während Leao vorzugsweise über links angreift, belebt der US-Nationalspieler die rechte Außenbahn. Mit drei Toren und einer Vorlage in sieben Serie-A-Partien gilt der Chelsea aussortierte Pulisic schon jetzt als Milans Königstransfer. "Christian kennen wir auch noch sehr gut. Er ist sehr gut gestartet", weiß BVB-Coach Edin Terzic, der in der Saison 2018/19 Pulisic' Co-Trainer in Dortmund war.

+++ BVB-Gegner Milan: Die aktuelle Form ++

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase kam der AC vor zwei Wochen trotz klarer Überlegenheit nur zu einem 0:0 gegen Newcastle United.

In der Serie A teilt sich Milan mit 18 Punkten nach sieben Spieltagen Platz eins mit Stadtkonkurrent Inter. "Sie sind extrem vielseitig und technisch gut. Was sehr stark ist bei ihnen, ist diese Kombination aus Technik, aber auch Intensität gegen den Ball. Sie sind in der Lage, enge Spiele zu gewinnen", zollt BVB-Trainer Terzic den Mailändern Respekt.

Ausgerechnet der einzige Punktverlust in der Liga sorgte aber für großen Unmut. Im Derby gegen Inter am vierten Spieltag bezog der AC eine 1:5-Packung. Die Rossoneri verloren damit alle fünf Stadtduelle 2023.

Schon nach dem 0:3 gegen Inter im italienischen Supercup im Januar und den Niederlagen im Champions-League-Halbfinale im Mai (0:2, 0:1) hatte Milan ansehen müssen, wie der große Rivale nach den Sternen griff. Das tat weh.

+++ BVB-Gegner Milan: Der Kader-Check +++

Der Verkauf von Mittelfeld-Youngster Sandro Tonali - ein bekennender AC-Fan - an Newcastle verärgerte die Milan-Fans im Juni.

Die Ablöse von 64 Millionen Euro reinvestierte der Klub in die Kadertiefe. Neben Pulisic kamen unter anderem Ruben Loftus-Cheek (ebenfalls Chelsea), Samuel Chukwueze (FC Villarreal), Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar), Noah Okafor RB Salzburg) sowie der Ex-Frankfurter Luka Jovic (AC Florenz, Leihe).

Die Qualität in der Breite galt bisher als Schwachstelle. Zweifel gibt es immer noch im Sturm. Eine echte Alternative zu Olivier Giroud auf der Neun fehlt.

Okafor braucht trotz zwei Toren in 188 Serie-A-Minuten noch Zeit. Jovic ist noch gar kein Faktor.

+++ Klub-Entwicklung: Das ist BVB-Gegner Milan +++

19 Meisterschaften, sieben Champions-League-Titel, fünf Erfolge im Europäischen Supercup, dreimal Weltpokalsieger, FIFA-Klubweltmeister 2007: Das sind nur die Highlights im Trophäenschrank des AC Mailand.

Doch mit dem schrittweisen Rückzug des langjährigen Mäzen Silvio Berlusconi verschwand Milan ab 2007 aus Europas Fußball-Elite. Zwischen 2014 und 2021 war der AC gar nicht in der CL vertreten.

Erst unter neuer Führung - 2018 stieg Elliott Management ein, 2022 kaufte die US-Investorengruppe RedBird den Klub für 1,3 Milliarden Euro - stellten sich wieder Erfolge ein.

2022 wurde Milan erstmals seit elf Jahren wieder italienischer Meister. 2023 standen die Rossoneri zum ersten Mal seit 2007 in einem CL-Halbfinale.

+++ Die Historie: BVB sorgt für kleinen Milan-Schandfleck +++

In der UEFA-Cup-Saison 2001/02 verpasste der BVB dem großen AC Mailand einen kleinen sportlichen Schandfleck. Das Halbfinalhinspiel endete für Milan mit einer 0:4-Klatsche.

Hattrick-Torschütze Marcio Amoroso und Jörg Heinrich führten die Star-Truppe um Coach Carlo Ancelotti und Kapitän Paolo Maldini im Westfalenstadion vor. Das Rückspiel gewannen die Rossoneri 3:1.

In der Champions-League-Saison 2002/03 trafen Milan und der BVB wieder aufeinander. In der damals noch bestehenden Zwischenrunde gab es jeweils einen 1:0-Sieg für das Auswärtsteam.

Der AC zog letztlich als Gruppensieger ins Viertelfinale ein und holte später erstmals nach 1994 wieder den Henkelpott.

Claudio Palmieri