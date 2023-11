Augenthaler stünde als Bayern-Coach bereit

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lebende Legende des FC Bayern: Klaus Augenthaler

Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken herrscht beim FC Bayern Katerstimmung. Während sich Trainer Thomas Tuchel jede Menge Kritik gefallen lassen muss, deutet Klub-Legende Klaus Augenthaler die Bereitschaft für den Job an der Münchner Seitenlinie an.

Aufdrängen wollte sich der 66-Jährige im Interview mit dem "kicker" freilich nicht. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, noch einmal in der Bundesliga als Coach zu arbeiten, entgegnete Augenthaler: "Ich denke nicht, das Thema hat sich erledigt."

Eine Hintertür ließ sich der ehemalige Nationalspieler zugleich aber offen: "Außer natürlich, Bayern braucht mich irgendwann noch mal für ein paar Spiele."

Noch dürfte Thomas Tuchel an der Säbener Straße relativ fest im Sattel sitzen. Erst im März hatte der Übungsleiter Julian Nagelsmann beerbt, nach schwierigen ersten Monaten zeigte die Formkurve der Mannschaft zuletzt nach oben. Doch dann kam Saarbrücken.

Das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League ist damit schon früh in der Saison nicht mehr möglich. Umso wichtiger wäre es für den FC Bayern, den deutschen Klassiker gegen den BVB am Samstagabend (18:30 Uhr) für sich zu entscheiden - auch, um Tabellenführer Bayer Leverkusen unter Druck zu setzen.

FC Bayern: Augenthaler adelt "Weltklassespieler" Kane

Ein Hoffnungsträger der Bayern ist in den kommenden Wochen und Monaten fraglos Rekordeinkauf Harry Kane, der gegen Saarbrücken geschont wurde. In 13 Pflichtspiel-Einsätzen für seinen neuen Arbeitgeber sammelte der Engländer bereits 21 Scorerpunkte (14 Tore, sieben Vorlagen).

"Ein guter Typ, ein Weltklassespieler, ein Neuner, wie ihn Bayern gebraucht hat, aber ein absoluter Teamplayer", schwärmte Augenthaler vom neuen Goalgetter der Münchner, der im Sommer nach einem zähen Poker für ca. 95 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur zum deutschen Branchenführer gewechselt war.