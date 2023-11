Große Sorgen um Ex-Bayern-Star Pavard

IMAGO/Alessio Tarpini/IPA Sport / ipa-

Der ehemalige Bayern-Profi Benjamin Pavard verletzte sich schwer

Benjamin Pavard wechselte im Sommer nach langem Hin und Her vom FC Bayern zu Inter Mailand. Nach gutem Start bei den Nerazzurri nun der Schock: Der Franzose wird dem Champions-League-Finalisten von 2023 lange fehlen.

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard hat sich beim Serie-A-Spiel bei Atalanta Bergamo (2:1) eine schwere Knieverletzung zugezogen, wie Inter am Montagmittag bestätigte.

"Benjamin Pavard wurde heute Morgen im Istituto Humanitas in Rozzano einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Die Untersuchungen bestätigten die Nachwirkungen der Verrenkung der Kniescheibe im linken Knie", teilte der Klub mit.

In den kommenden "drei bis vier Wochen" müsse der Innenverteidiger "eine Funktionsschiene tragen, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann". Die "Gazzetta dello Sport" hatte kurz nach der Verletzung von einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen geschrieben.

Benjamin Pavard war nach 30 Minuten nach einem Zweikampf mit dem ehemaligen Leipziger Ademola Lookman zu Boden gegangen. Mit einer Trage wurde der Franzose in die Kabine getragen, Matteo Darmian ersetzte den 27-Jährigen.

FC Bayern lässt Pavard ohne Ersatz ziehen

Mit einer dicken Kniebandage inklusive Eisbeutel zeigte sich Pavard wenig später immerhin noch einmal im Stadionrund. So konnte er die Treffer seiner Mannschaft durch Hakan Çalhanoğlu (40.) und Lautaro Martínez (57.) bejubeln, Gianluca Scamaccas Anschlusstreffer (61.) reichte Atalanta nicht. Nach der Partie ging er im strömenden Regen zu den mitgereisten Fans und bedankte sich für die Unterstützung.

Pavard hatte im vergangenen Sommer kurz vor dem Ende der Transferfrist seinen Wechselwunsch bei den Bossen des FC Bayern hinterlegt. Obwohl die Münchner keinen Ersatz verpflichtet hatten, ließ man den Verteidiger für rund 30 Millionen Euro ziehen.

Mitte September gab er im Champions-League-Spiel bei Real Sociedad sein Debüt für den neuen Klub. Insgesamt kommt der in München oftmals als Rechtsverteidiger eingesetzte Abwehrmann auf neun Pflichtspieleinsätze für Inter. Die Mailänder führen die Serie A nach elf Partien als Tabellenführer an. In der Champions-League stehen die Nerazzurri mit sieben Punkten auf Platz zwei der Gruppe D.