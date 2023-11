Elf Stars vor dem Aus? Schalker Mega-Streichliste enthüllt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ralf Fährmann droht das Aus beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga im Abstiegskampf. In der anstehenden Winter-Transferperiode könnte es angesichts der prekären sportlichen Situation zu zahlreichen Spielerabgängen kommen.

Gleich elf Profis führt "Bild" auf der angeblichen Schalker Rauswurf-Liste für den Januar.

Brisant: Darunter sind einige sehr namhafte Akteure, wie S04-Urgestein Ralf Fährmann, Routinier Timo Baumgartl oder Mittelfeldspieler Ron Schallenberg, der erst vor der Saison für zwei Millionen Euro als vermeintlicher Königstransfer vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Auch Marcin Kaminksi, Ibrahima Cissé, der zurzeit suspendierte Thomas Ouwejan, Cédric Brunner, Niklas Tauer, Paul Seguin, Ex-Kapitän Danny Latza sowie Sebastian Polter haben demnach keine Zukunft mehr auf Schalke.

Dem Bericht zufolge wollen die königsblauen Verantwortlichen zumindest einige dieser Spieler im Winter unbedingt loswerden und durch Neuzugänge ersetzen, die womöglich den Karren doch noch einmal aus dem Dreck ziehen. Neben Verkäufen und Leihen stehen angeblich sogar Vertragsauflösungen zur Debatte, um die Kaderhygiene wieder herzustellen.

"Keine Tabus" beim FC Schalke 04

Sportdirektor André Hechelmann hatte zuletzt weitreichende Kaderanpassungen im Januar nicht ausgeschlossen.

"Es wird keine Tabus oder Schonung geben. Die Frage ist: Was wollen wir, was können wir in Abstimmung mit unserer Finanzabteilung machen?", sagte er der "WAZ".

Die drei Spiele im Dezember, gegen den VfL Osnabrück, Hansa Rostock und Greuther Fürth "werden in unsere Analyse bis Winter einfließen", kündigte Hechelmann an. Es sei "herausfordernd, die richtigen Profile zu finden", man müsse "manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen".

Vorstand, Aufsichtsrat und die Mannschaft hatten sich zuletzt in einem Schreiben an die Schalker Vereinsmitglieder gewendet, um Entschuldigung gebeten und Besserung versprochen.

"Wir wissen um den Ernst der Lage. Uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind", hieß es in dem Sonder-Mitgliederbrief.

Vorstand und Aufsichtsrat gestanden "Fehler" in der Kaderzusammenstellung, man werde im Winter "entschlossen handeln".