FIFA-Welttrainer: Guardiola und Co. nominiert

AFP/SID/FRANCK FIFE

Pep Guardiola ist für Wahl zum Welttrainer nominiert

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Finalisten für die Wahl zum Welttrainer des Jahres bekannt gegeben.

Neben Pep Guardiola von Triple-Gewinner Manchester City sind die beiden Italiener Simone Inzaghi (Inter Mailand) sowie Luciano Spalletti (SSC Neapel) nominiert. Die Gewinner der "The Best FIFA Football Awards" werden am 15. Januar 2024 in London gekürt.

Der Spanier Guardiola hatte City in der vergangenen Saison erstmals zum Champions-League-Titel geführt, Inzaghi war mit Inter etwas überraschend der Finalgegner der Citizens. Spalletti hatte mit Neapel nach 33 Jahren erstmals wieder die italienischen Meisterschaft gewonnen.

Bei den Frauen stehen neben Jonatan Giraldez vom FC Barcelona, Emma Hayes vom FC Chelsea und die englische Nationaltrainerin Sarah Wiegman zur Wahl. Giraldez und Barca hatten Anfang Juni in Eindhoven den Bundesligisten VfL Wolfsburg in einem dramatischen Finale der Königsklasse bezwungen (3:2).

Hayes gewann mit Chelsea die englische Meisterschaft und den FA Cup, Wiegman stand mit England im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Spanien (0:1).