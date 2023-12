Klausel von nächstem VfB-Star enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dan-Axel Zagadou jubelt mit seinen Teamkollegen

Momentan schreibt vor allem Serhou Guirassy mit seiner Ausstiegsklausel Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart. Ein weiterer Stammspieler soll ebenfalls eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben.

Dem VfB Stuttgart stehen ziemlich sicher zwei spannende Transferperioden bevor. Ab dem 1. Januar wird es aller Voraussicht nach ein sehr intensives Gerangel um Top-Stürmer Serhou Guirassy geben, der den VfB dank einer Ausstiegsklausel von unter 20 Millionen Euro schon in diesem Winter verlassen kann. Also deutlich unter seinem Marktwert.

Und auch im kommenden Sommer stehen einige offene Baustellen bevor. Da sind zum Beispiel die endenden Leihen von Keeper Alexander Nübel und Stürmer Deniz Undav.

Jüngst wurde bekannt, dass die Kaufoption für Undav noch höher ist als bisher bekannt. Für rund 18 Millionen Euro können die Schwaben den Angreifer laut "Bild" von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion fest verpflichten. Außerdem beinhalte die Kaufoption weitere Klauseln, die bis zum Sommer 2024 noch greifen könnten und Undavs Preis weiter ansteigen ließen.

Gespräche soll es im Frühjahr geben, hieß es vom Bundesligisten. Ob der VfB diesen Transfer finanziell stemmen kann, ist noch unklar. Genauso wie die sportliche Zukunft von Nübel, dessen Vertrag beim FC Bayern liegt. Eine Kaufoption haben die Stuttgarter nicht.

Droht dem VfB ein Zagadou-Poker im Sommer?

Umworben waren auch die Verteidiger Waldemar Anton und Hiroki Ito. Letzterer soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen haben.

Nun enthüllte der TV-Sender "Sky", dass auch VfB-Abwehrhaudegen Dan-Axel Zagadou eine Ausstiegsklausel im Vertrag verankert hat. Der Franzose könnte den VfB demnach im Sommer für 15 Millionen Euro verlassen. Der Vertrag von "Daxo" läuft bis 2026. Bei mögliche Interessenten im Sommer hätte aber der Spieler das letzte Wort.

Zagadou war Ende der Transferphase 2022 als vertragsloser Spieler nach Stuttgart gekommen und etablierte sich unter Trainer Sebastian Hoeneß als absolute Stammkraft in der Innenverteidigung. In vergangenen Spielzeiten, gerade auch beim BVB, fiel er oft verletzungsbedingt aus, in dieser Saison zeigt er sich bislang stabil und fit. Zagadou überzeugt Fans und Trainerstab mit guten Quoten und sehr wenigen Fehlern. Zur Belohnung stand er in jedem Spiel auf dem Rasen.