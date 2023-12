Hertha BSC hat Sommer-Transfer im Blick

IMAGO

Elayis Tavsan steht angeblich bei Hertha BSC auf der Liste

Fußball-Zweitligist Hertha BSC treibt einem Medienbericht zufolge schon jetzt die Kaderplanung für die kommende Saison an.

Hertha BSC hat Flügelspieler Elayis Tavsan von NEC Nijmegen an der Angel, das berichtet "Bild". Der 22-Jährige sei ein Kandidat für einen Wechsel im Sommer 2024.

Denn: Tavsan wäre dann ablösefrei zu haben, da sein Arbeitspapier beim niederländischen Erstligisten Ende Juni 2024 ausläuft.

Die Chancen der Berliner auf eine Verpflichtung des Angreifers könnten dem Bericht zufolge durchaus gut sein. Schon im Dezember soll der Youngster zu Gesprächen in der Hauptstadt gewesen sein.

Der 1,83 Meter große Rechtsaußen wurde in der Jugend von Sparta Rotterdam ausgebildet. 2020 wagte er den Schritt zu NEC Nijmegen, seither hat er in 118 Pflichtspielen 25 Tore und 17 Vorlagen liefern können. In der laufenden Spielzeit der Eredivisie konnte er zwei Tore in acht Partien beisteuern, zu Saisonbeginn war er noch durch eine Verletzung ausgebremst worden.

Für Oranje durchlief Tavsan in den vergangenen Jahren seit der U17 sämtliche Junioren-Nationalmannschaften. In der U21 debütierte er im März 2022, eine Berufung für die A-Nationalmannschaft erhielt er indes noch nicht.

Verlässt Reese Hertha BSC?

Interessant dürfte Elayis Tavsan für Hertha BSC unterdessen vor allem dann werden, sollte Flügelstürmer Fabian Reese den Klub verlassen.

Der Hertha-Profi ist mit seinen vier Toren und sieben Vorlagen in 16 Zweitliga-Partien bislang der Unterschiedsspieler bei Hertha BSC. Wie Trainer Pal Dardai zuletzt jedoch durchblicken ließ, könnte er den Zweitligisten bei einem "Riesenangebot" im Winter aber wohl verlassen. Unter anderem Werder Bremen wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Wie die "Sport Bild" berichtete, gibt es zwischen dem Spieler und Klub aber eigentlich die Absprache, dass die Saison gemeinsam beendet werden soll.