Frankfurt trifft Entscheidung bei Streichkandidat

IMAGO/RHR-FOTO

Soll offenbar bei Eintracht Frankfurt bleiben: Hrvoje Smolcic

Nach gleich mehreren Zugängen in diesem Winter hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in Erwägung gezogen, den ein oder anderen Spieler ziehen zu lassen. Im Fall Hrvoje Smolcic scheint nun eine Entscheidung getroffen worden zu sein.

Eintracht Frankfurt setzt nach Angaben von "Bild" auch im weiteren Verlauf der Rückrunde auf seinen Defensivspieler Hrvoje Smolcic.

Zwar habe es durchaus "Überlegungen" gegeben, den 23-Jährigen in diesem Winter zu verleihen. Letztlich seien die Hessen aber zu den Entschluss gekommen, dass der Kroate ein wichtiger Bestandteil des Kaders ist und als Back-Up benötigt wird.

Der Linksfuß war im Sommer 2022 vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka zu den Adlerträgern gewechselt. Wie schon in seiner Debütsaison kommt der 23-Jährige bei Eintracht Frankfurt auch in der laufenden Spielzeit nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus.

Eintracht Frankfurt: Kommt noch ein neuer Verteidiger?

In der Bundesliga und DFB-Pokal kam der Verteidiger bislang zu gerade einmal neun Einsätzen, nur zwei Mal stand er in der Startelf. Wie wichtig Hrvoje Smolcic für Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller jedoch ist, stellte er in der Conference League unter Beweis. In fünf der möglichen sechs Spielen der Gruppenphase stand er von Beginn an auf dem Platz. Sein Vertrag beim Bundesligisten ist ohnehin noch langfristig bis 2027 datiert.

"Bild" zufolge bleibt die Frankfurter Eintracht auch dann bei ihrer Entscheidung, sollte sich doch noch ein Last-Minute-Wechsel von Aurèle Amenda realisieren. Der Innenverteidiger steht bei Young Boys aus Bern unter Vertrag.

Zuletzt hieß es in der Boulevardzeitung, dass der 20-Jährige mit "hoher Wahrscheinlichkeit" noch im Winter zur Mannschaft von Dino Toppmöller stoßen und 8,5 Millionen Euro kosten wird. In Bern besitzt der Youngster noch ein Arbeitspapier bis 2025.