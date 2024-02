BVB-Überraschung um Matthias Sammer

IMAGO/Christian Schroedter

Matthis Sammer ist "Trainings-Spion" beim BVB

Seit April 2018 ist Matthias Sammer als Berater der Geschäftsführung von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tätig. Seit diesem Jahr gehört offenbar ein weiterer Job zu seinem Aufgabenfeld beim BVB.

Wie die "Bild" berichtet, fungiert Sammer seit Anfang 2024 als "Trainings-Spion" bei Borussia Dortmund. Dabei soll der 56-Jährige nicht als Aufpasser für das Trainerteam rund um Edin Terzic, Nuri Sahin und Sven Bender agieren, sondern vielmehr als Ratgeber.

Sammer nehme immer wieder als stiller Beobachter an den Trainingseinheiten teil. Kontakt zur Mannschaft habe er dabei aber nicht.

Der Ex-Trainer achte dabei auf taktische Dinge wie Abstände zwischen den Ketten oder auf individuelle Aspekte wie die Körpersprache der Spieler und trage seine Erkenntnisse in regelmäßigen Abständen an Terzic und Co. heran.

Sammer als heimlicher Scout beim BVB

Zu Sammers Hauptaufgaben als BVB-Berater zählt ohnehin das heimliche Scouting, so das Boulevardblatt weiter. Potenzielle Neuzugänge nimmt der Europameister von 1996 genau unter die Lupe und bespricht diese mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Terzic.

Dem Bericht zufolge kassiert Sammer für seinen Tätigkeit ein fürstliches Gehalt in Höhe von 400.000 Euro pro Saison.

Doch damit ist wohl bald Schluss. Im Sommer 2025 wird sich Watzke aus dem operativen Geschäft von Borussia Dortmund zurückziehen. Der Abschied des Geschäftsführers wird nach derzeitiger Vertragslage auch ein Ende der Tätigkeit von Sammer als externer Berater nach sich ziehen.

"Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt", hatte Watzke im Interview bei "Welt TV" gesagt: "Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist."

Sammer fungiert seit März 2018 als Berater in Dortmund. Bei den Spielen der Westfalen sitzt er stets an der Seite von Watzke auf der Tribüne.