Ex-Liverpool-Star warnt Alonso vor Klopp-Nachfolge

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Xabi Alonso gilt als heißer Kandidat für die Klopp-Nachfolge in Liverpool

Xabi Alonso dirigiert Bayer Leverkusen in der Bundesliga in beeindruckender Manier Richtung Meisterschaft. Kein Wunder, dass der frühere Liverpool-Profi an der Anfield Roald als Nachfolger von Jürgen Klopp gehandelt wird. Ein weiterer Ex-Liverpool-Spieler warnt den Spanier allerdings vor einem Engagement bei den Reds.

"Für Xabi wäre es zu früh für seine Entwicklung als Trainer, wenn man ihm den Job irgendwann anbietet. Ich glaube, dass er ein Top-Trainer ist, aber ich denke, dass es schwieriger ist, als die Leute es glauben, Jürgen Klopp zu ersetzen", sagte Joe Cole bei "TNT Sports" über einen möglichen Wechsel Alonsos von Leverkusen zu Liverpool.

Der Spanier hat bei Leverkusen noch bis 2026 Vertrag, soll für seine Ex-Klubs FC Bayern, Real Madrid und eben den FC Liverpool eine Ausstiegsklausel haben.

Zuletzt hatte auch Klopp selbst Alonso in den höchsten Tönen gelobt und so indirekt als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht. Der 42-Jährige mache in Leverkusen einen "überragenden Job", befand Klopp und geriet ins Schwärmen: "Der Fußball, den er spielt, die Teams, die er aufstellt, die Transfers, die er getätigt hat, das ist absolut außergewöhnlich."

Cole sieht darin ein Problem. "Kommentare wie diese Eindruck, als habe er seine Erlaubnis gegeben. Sein Nachfolger wird es sehr, sehr schwer haben", sagte der 42-Jährige, der von 2010 bis 2013 im Trikot der Reds spielte. Sollte Alonso tatsächlich bei Liverpool anheuern, würde der Schatten Klopp über ihm schweben. "Ob es ihm passt oder nicht, Klopp wird eine Rolle spielen."

David Moyes und Manchester United als Mahnung

Cole erinnerte an David Moyes, der einst bei Manchester United auf die 27 Jahre amtierende Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson gefolgt war und scheiterte. "Für mich ist es wie damals, als Alex Ferguson Manchester United verließ. David Moyes kam, ein etablierter Top-Trainer und es war für ihn sehr kompliziert." Moyes wurde nach nur neun Monaten im Amt gefeuert.

Alonso spielte in seiner Profikarriere von 2004 bis 2009 für Liverpool, ehe er zu Real Madrid wechselte. Mit den Reds gewann er 2005 die Champions League.