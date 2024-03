Ex-BVB-Profi Akanji legt im Verbal-Duell nach

IMAGO/David Rawcliffe

Der ehemalige BVB-Verteidiger Akanji will mit ManCity die nächste Meisterschaft in England gewinnen

Der ehemalige BVB-Verteidiger Manuel Akanji steckt mit Manchester City mitten im Meisterschaftskampf der Premier League. Dazu gehören auch verbale Sticheleien.

Manchester City, der FC Liverpool und der FC Arsenal kämpfen in dieser Saison um den Titel in England. Die Gunners konnten sich zuletzt mit einem Sieg gegen den FC Brentford an die Tabellenspitzen hieven, nachdem sich ManCity und die Reds im Spitzenspiel mit 1:1 (0:1) getrennt hatten.

Doch das Duell um die Spitze wird nicht nur auf dem Platz ausgetragen, auch verbal schenken sich die Stars in der Premier League nichts. Den Stein ins Rollen gebracht hatte Liverpools Vizekapitän Trent Alexander-Arnold, der vor dem Topspiel gegenüber "FourFourTwo" seine ganz eigene Meinung über das Star-Ensemble von Pep Guardiola kund getan hatte.

ManCity sei eine "Gewinner-Maschine", die vor allem aufgrund des vielen Gelds in den letzten Jahren die zahlreichen Trophäen gewonnen habe. "Unsere Titel werden uns und unserer Fanbasis mehr bedeuten wegen der finanziellen Unterschiede unserer Klubs. Die Art und Weise, wie beide Vereine ihre Mannschaften aufgebaut haben, und die Art und Weise, wie wir es getan haben, bedeutet unseren Fans wahrscheinlich mehr", so der Liverpool-Star, der das Duell gegen den Rivalen verletzungsbedingt verpasste.

Akanji und Haaland schlagen zurück

Worte, die der ehemalige BVB-Profi Manuel Akanji keineswegs so stehen lassen wollte. "Ich verstehe nicht, warum er das gesagt hat. Er hat noch nicht einmal gespielt. Er kann nichts dazu sagen, weil er nichts gewonnen hat. Das ist alles, was ich zu sagen habe", wird der Schweizer in englischen Medien zitiert.

Dann legte er doch noch einmal nach: "Wenn man drei Titel in einem Jahr gewinnt, oder fünf, was wir letztes Jahr geschafft haben, dann kann er wieder sprechen."

Zuvor hatte sich bereits Akanjis Mitspieler Erling Haaland zu den Äußerungen des Liverpoolers zu Wort gemeldet. "Wenn er das so sagen will, okay", meinte er gegenüber "Sky Sports": "Ich war seit einem Jahr hier, als ich das Triple gewann. Das war ein ziemlich schönes Gefühl. Ich denke nicht, dass er dieses Gefühl kennt."