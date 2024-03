Einstiger Weltstar träumt von Bundesliga-Rückkehr

imago sportfotodienst

Ruud van Nistelrooy (l.) spielte einst für den HSV in der Bundesliga (Archivbild aus dem Jahr 2012)

Ruud van Nistelrooy galt in den 2000er-Jahren als einer der besten Stürmer des Weltfußballs. Er besorgte unter anderem für PSV Eindhoven, Manchester United und Real Madrid Tore am Fließband, hinterließ dann auch noch beim Hamburger SV seine Fußstapfen. Jetzt träumt der Niederländer offen von einer Rückkehr in die Bundesliga.

Zwischen 2010 und 2011 stand van Nistelrooy beim HSV in der Bundesliga unter Vertrag, bestritt für die Rothosen damals 36 Liga-Spiele und erzielte zwölf Tore.

13 Jahre später kann sich der 47-Jährige eine Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen - und zwar als Cheftrainer eines Bundesligisten.

"Ich habe Angebote aus Holland, aber ich würde gerne in Spanien, England oder Deutschland trainieren. Ligen, in denen ich selbst gespielt habe. Ich spreche auch die Sprachen", meinte van Nistelrooy gegenüber dem spanischen Sportportal "Relovo".

Ob es schon einmal einen direkten Kontakt zu einem Bundesliga-Klub gab, blieb dabei offen. Im letzten Herbst wurde er als möglicher Trainerkandidat bei Zweitligist FC Schalke 04 gehandelt.

Van Nistelrooy trainierte zuletzt PSV Eindhoven

Die Trainerkarriere des ehemaligen Weltklasse-Torjägers verlief in den letzten Jahren noch eher stockend. Zunächst war er einige Jahre lang als Trainier bei der PSV Eindhoven tätig, arbeitete sich dort von der U19 (2018 bis 2020) über die zweite Mannschaft (2020 bis 2022) bis zu den Profis hoch. In der Eredivisie hielt sich der Ex-Nationalspieler allerdings nur eine Saison lang, trat kurz vor dem Saisonende 2022/2023 von seinem Posten zurück.

In seiner aktiven Karriere feierte van Nistelrooy in gleich mehreren europäischen Top-Ligen große Erfolge. So wurde der Torjäger sowohl in den Niederlanden, als auch in England und in Spanien mindestens einmal Meister, feierte zudem mehrere nationale Pokalsiege.

"Van the Man" wurde außerdem dreimal Torschützenkönig in der Champions League und wurde im Jahr 2002 mit dem Welttorjäger-Award ausgezeichnet.