Hummels kein guter Backup? Nagelsmann lässt aufhorchen

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Profi Mats Hummels gehört nicht zum Kader der Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann verzichtete für die anstehenden Testländerspiele gegen Frankreich und die Niederlande auf eine Nominierung von Mats Hummels von Borussia Dortmund. Der Bundestrainer sieht in dem BVB-Profi offenbar keinen guten Ersatzmann.

"Mats hat zuletzt nicht mehr so viel gespielt wie zuvor", erklärte Nagelsmann den Verzicht auf den Abwehrspieler auf einer Pressekonferenz.

Beim BVB stand Hummels in diesem Jahr in noch keinem einzigen Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Bei der Nationalmannschaft herrsche aktuell eine anderen Ordnung in der Innenverteidigung. "Wir haben im Aufbau einen zentralen Innenverteidiger weniger", merkte der Bundestrainer an und legte sich auf das Duo Antonio Rüdiger und Jonathan Tah fest: "Toni und Jona sind erstmal gesetzt in der Innenverteidigung. Die haben die Fähigkeit, dieses Gesetztsein durch gute Leistungen zu bestätigen."

Hummels mit Bankplatz unzufrieden?

Als richtigen Ersatzmann für Rüdiger und Tah sieht Nagelsmann Hummels offenbar nicht. "Dann gilt es, die richtigen Backups zu finden. Da sehe ich Mats nicht als optimale Besetzung. Es geht nicht immer nur darum, die besten Spieler zu finden, sondern vielleicht auch einfach die passendsten", so der 36-Jährige.

Damit deutete Nagelsmann indirekt an, dass Hummels nicht gut mit seinem Reservistendasein klarkommen und für eine negative Stimmung innerhalb des Teams sorgen könnte.

Dabei hatte Hummels im Oktober noch klargestellt, dass er sich selbst in einer anderen Rolle sieht als bei den Turnieren zuvor. "Ich will erst einmal ausdrücklich sagen: Wenn Toni Rüdiger spielt, bin definitiv nicht nur ich der Anführer", sagte er nach dem Nagelsmann-Debüt gegen die USA (3:1).

Rund zwei Jahre hatte Hummels auf seine DFB-Nominierung warten müssen ehe Nagelsmann den Routinier im vergangenen Herbst zurückholte. Unter Vorgänger Hansi Flick stand der Weltmeister von 2014 nicht einmal im Aufgebot.