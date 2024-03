Frankreich-Legende bestätigt Mbappé-Hammer

IMAGO/Federico Pestellini

"Nolympia" heißt es wohl für PSG-Superstar Kylian Mbappé

Offiziell bestätigt ist bislang weder der Abschied von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain noch sein Wechsel zu Real Madrid. Frankreichs Legende und derzeitiger U23-Coach Thierry Henry hat zumindest den ersten Teil nun einfach selbst in die Hand genommen.

Bisher war lediglich in diversen Medien zu lesen, dass Kylian Mbappé den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain im Sommer verlassen wird. Eine offizielle Bestätigung der PSG-Verantwortlichen oder gar von Mbappé selbst steht immer noch aus.

Frankreich-Legende Thierry Henry bestätigte nun allerdings noch einmal, was eh schon alle vermuten: Die Ära von Mbappé bei PSG endet in wenigen Wochen. "Wir wissen immer noch nicht, wohin er gehen wird. Wir wissen aber, dass er gehen wird", sagte der ehemalige Weltklasse-Stürmer in einer Presserunde.

Henry rechnete mit Real-Absage

Für Henry selbst ist das Thema Mbappé akut, schließlich ist der 46-Jährige der Trainer von Frankreichs Olympia-Auswahl. Drei Nicht-U23-Spieler darf er in seinen Kader berufen. Aus mehreren Gründen steht Mbappé ganz oben auf seiner Wunschliste.

Doch Real Madrid hat dem französischen Verband mittlerweile schriftlich mitgeteilt, dass es keinen seiner Spieler zur EM und Olympia abstellen wird. Da der Superstar höchstwahrscheinlich bei den Königlichen landen wird, betrifft dieses Schreiben also auch direkt die Planungen von Henry.

Dazu sagte der Ex-Profi: "Ich wusste, dass es schwer werden würden. Ich habe es [die Absage von Real] vermutet. Das ist auch absolut normal, vor allem bei ausländischen Klubs." Die Vereine aus Frankreich, ist Henry überzeugt, "werden uns helfen. Aber bei den Vereinen im Ausland hatte ich es vermutet. Aber ich habe noch nie beim ersten Nein aufgegeben", deutete der U23-Coach an, weiter um eine Mbappé-Teilnahme kämpfen zu wollen.

Henry gibt Olympia-Kampf um Mbappé nicht auf

"Wir werden sehen, was wir tun können", ergänzte Henry, der jedoch auch weiß: "Es bleibt die Entscheidung der Vereine. Wir werden versuchen, es zu diskutieren, aber es wird nicht einfach."

Es gebe durchaus eine Liste von Spielern, die er gerne in seine Olympia-Mannschaft berufen wolle, sagte der 46-Jährige abschließend, ohne den Namen von Mbappé konkret zu nennen. "Wir wissen aber noch nicht, wann eine Zusage kommen wird. Und wenn ein Spieler den Verein wechselt, ist das nicht einfach. Allerdings wussten wir, dass das der Fall sein würde."