Mbappé: Wechsel bei PSG "schon kein Thema mehr"

Kylian Mbappé ist bei PSG auf Abschiedstour und spielt wohl ab dem Sommer für Real Madrid

Die Spatzen in Madrid und Paris pfeifen es bereits seit Längerem von den Dächern, doch offiziell bestätigt ist der Wechsel von Kylian Mbappé von PSG zu Real noch nicht. Dennoch hat der französische Superstar nun erneut einen Einblick in die aktuelle Situation gegeben, ohne zu konkret zu werden. Das tat dafür sein Teamkollege bei der Nationalmannschaft, der wohl bald an der Seite von Mbappé bei den Königlichen spielen wird.

Wie viele europäische Topspieler weilt Kylian Mbappé derzeit bei der Nationalmannschaft. Dort spielt der Angreifer von Paris Saint-Germain an der Seite von Spielern anderer Klubs, wie beispielweise Aurélien Tchouaméni, der seit anderthalb Jahren bei Real Madrid unter Vertrag steht. Also genau dort, wo Mbappé übereinstimmenden Medienberichten zufolge ab Sommer selbst spielen wird.

Offiziell verkündet ist das zwar noch nicht, doch genau jener Tchouaméni hat nun im französischen Fernsehen bei "Telefoot" aufhorchen lassen. "Die Spanier wissen, was Kylian für ein Spieler ist, auch wenn sie erst realisieren werden, wie großartig er tatsächlich ist, wenn sie ihn Tag für Tag sehen werden", wird der defensive Mittelfeldspieler zitiert, der damit indirekt den anstehenden Wechsel zum spanischen Rekordmeister ausplauderte oder zumindest stark andeutete.

Mbappé fährt "mit ruhigem Kopf zur EM"

Auch Mbappé macht, seitdem bekannt ist, dass er seinen Vertrag bei PSG nicht mehr verlängern wird, keinen Hehl aus seinen Absichten, verlor bislang jedoch noch kein Wort zu seinem neuen Arbeitgeber. Bei "Telefoot" deutet er nun aber immerhin an, dass eine zeitnahe Bekanntgabe seiner Entscheidung zu erwarten ist.

"Ich denke, die Leute werden über meine Zukunft Bescheid wissen, ich werde mit ruhigem Kopf zur EM kommen. Und ich denke, dass auch die Leute entspannt sein werden", blickte er auf die kommenden Wochen.

Daran, dass er Paris Saint-Germain nach sieben Jahren verlässt, hätten sich bei PSG mittlerweile alle gewöhnt, verriet Mbappé. "Im Verein ist es schon kein Thema mehr, niemand spricht mich darauf an, also gibt es keine Sorgen", sagte der 25-Jährige und freute sich auf die Zukunft: "Ich werde mit einem ruhigen Kopf zur EM fahren und mit der Gewissheit, dass ich große Dinge tun werde."

Zuletzt lief es für die französische Nationalmannschaft und Mbappé allerdings nicht unbedingt nach Plan. Am Samstagabend verlor das Team von Didier Deschamps mit 0:2 gegen die deutsche Elf.