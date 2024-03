Bynoe-Gittens beim BVB unzufrieden - Wechsel im Sommer?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens (2. v. l.) erhofft sich mehr Einsatzzeiten beim BVB

Der Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen bei Borussia Dortmund ist immens. Zwar gibt das Überangebot BVB-Cheftrainer Edin Terzic zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, es geht derzeit aber auch zu Lasten der Entwicklung junger Spieler. Im Sommer könnte es daher zu einem Abschied kommen.

Jamie Bynoe-Gittens könnte nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" zu jenen Spielern bei Borussia Dortmund zählen, deren sportliche Zukunft vorerst bei einem anderen Klub liegt. Loses Interesse am englischen Flügelspieler soll bereits bestehen, ein Leihgeschäft könnte ein Ausweg sein.

Angeblich hat auch der Premier-League-Topklub FC Arsenal bereits Interesse bekundet, heißt es. Zuvor hatte das Portal "fichajes" über ein mögliches Angebot der Gunners berichtet, dabei soll es sich aber um einen festen Transfer handeln.

Beim 19-Jährigen seien die Abwanderungsgedanken zwar noch nicht wirklich konkret, so die Regionalzeitung. Eine große Rolle dürfte in der Zukunftsfrage aber wohl spielen, wie sehr man beim BVB in den kommenden Wochen bis zum Saisonende auf die Qualitäten des schnellen Angreifers setzt. Auch die weitere Kaderzusammenstellung und die Besetzung der Führungsriege beim BVB dürften in die Bewertung mit einfließen.

Bynoe-Gittens beim BVB unzufrieden mit seiner Rolle?

Vertraglich ist die Situation beim Engländer derweil klar geregelt. Erst im vergangenen Oktober hatte sich der Revierklub mit dem Youngster auf einen neuen Vertrag bis 2028 verständigt. Die Botschaft dahinter: Jamie Bynoe-Gittens gehört beim BVB die Zukunft, intern wird ihm eine ähnliche Entwicklung zugetraut, wie sie einst Jadon Sancho hingelegt hat.

Eben jener Sancho ist es allerdings nun, der dazu beiträgt, dass Bynoe-Gittens weitaus weniger Einsatzchancen erhält als erhofft. Der Winter-Leihspieler ist neben Donyell Malen auf der Außenbahn unter Edin Terzic gesetzt, sofern er fit ist. Experimente wagt der BVB-Coach angesichts der Tabellensituation in der Bundesliga nur selten.

In 26 möglichen Bundesliga-Spielen stand der U21-Nationalspieler zwar immerhin 17 Mal auf dem Rasen, in den vergangenen Wochen sprangen für Bynoe-Gittens jedoch nie wirklich viele Minuten heraus. Deshalb sei das BVB-Talent mit seiner Rolle laut "Ruhr Nachrichten" auch mehr und mehr unzufrieden.