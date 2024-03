Medien: FC Barcelona schmiedet spektakulären Haaland-Plan

IMAGO/Malcolm Mackenzie

Wechselt Erling Haaland 2025 zum FC Barcelona?

Schon seit seinem Wechsel zu Manchester City in die englische Premier League 2022 ranken sich Wechselgerüchte um Ex-BVB-Profi Erling Haaland. Der FC Barcelona soll derzeit einen aufsehenerregenden Transfer-Plan schmieden, auch eine angebliche Wechsel-Zusage des Superstars an die Katalanen sickert durch.

Diese liegt allerdings schon einige Zeit zurück, wie Barcas Hausblatt "Mundo Deportivo" schreibt. Im Sommer 2021 habe Haaland "Ja" zu einem Wechsel im Jahr darauf zum aktuellen Tabellenzweiten in La Liga gesagt, heißt es. Im Frühjahr 2022 habe es demnach einen erneuten Austausch zwischen Barca-Coach Xavi Hernández und dem Norweger gegeben. Haaland sei dabei weiter sehr angetan gewesen von der Idee, künftig das blau-rote Trikot überzustreifen.

Das Problem aus Barcas Sicht damals: Die prekäre Finanzlage ließ große Sprünge am Transfermarkt sowie horrende Gehaltszahlungen an Haaland nicht zu. Der Klub musste Abstand von einer Verpflichtung nehmen, Manchester City schlug zu.

Wie lange der 23-Jährige noch im Trikot des Triple-Siegers 2022/2023 aufläuft, ist allerdings immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Sein 2027 endender Vertrag enthält wohl eine Ausstiegsklausel, die Höhe der darin festgelegten Ablösesumme soll eher in Richtung 100 Millionen Euro als in Richtung 200 Millionen Euro tendieren.

Erling Haaland der "große Traum" des FC Barcelona

"Mundo Deportivo" zufolge plant Barca für den Sommer 2025 einen weiteren Anlauf bei Haaland, dessen Transfer als "großer Traum" der Vereinsführung um Präsident Joan Laporta bezeichnet wird.

Bei den Katalanen hoffe man, heißt es weiter, vor der übernächsten Saison flüssig genug zu sein, um den Mega-Deal zu stemmen. Der Umbau des altehrwürdigen Camp Nou und die damit verbundenen Einnahmen sollen es möglich machen.

Bis das nötige Kleingeld in der Kasse klingelt, wird in Barcelona aber offenbar schon Vorarbeit geleistet: Laporta und Co. seien "perfekt" informiert über Haalands (Vertrags-)Situation in Manchester, heißt es, auch dank des hervorragenden Drahtes zwischen dem Klub-Boss und Beraterin Rafaela Pimenta, die den früheren BVB-Akteur seit dem Tod von Mino Raiola vertritt.