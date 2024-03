Matthäus: "Nicht mit Nagelsmann verlängern, wenn ..."

IMAGO/Jan Huebner

Lothar Matthäus hat über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gesprochen

Über die Zukunft von Julian Nagelsmann wird dieser Tage viel diskutiert. Verlängert er seinen Vertrag als Bundestrainer oder übernimmt er nach dem EM wieder einen Klub? Und falls er beim DFB bleibt: Wann ist der richtige Zeitpunkt für Gespräche. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat bei aller Euphorie, die er ausdrückte, auch eine Warnung in der Causa Nagelsmann ausgesendet.

Das, was Julian Nagelsmann derzeit mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt, gefällt TV-Experte Lothar Matthäus, wie er bei einem Sponsorentermin am Dienstagnachmittag betonte, von dem ihn "Sky" und "Bild" zitieren.

Der Bundestrainer mache "einen super Job, weil er einfach sehr viel Ahnung hat vom Fußball. Sie haben jetzt eine Taktik und ein System gefunden. Jeder spielt da, wo er Weltklasse sein kann", lobte Matthäus den 36-Jährigen. Nagelsmann sei "ganz sicher ein Trainer, der der Nationalmannschaft guttut", fügte der 61-Jährige an.

Allerdings sei derzeit nicht der richtige Moment, um die vielseits diskutierte Verlängerung mit dem Bundestrainer anzustoßen, gab Matthäus einen Wink in Richtung DFB-Spitze, die bemüht ist, den Coach über die Heim-EM hinaus zu binden.

"Ich glaube nicht, dass man mit Julian Nagelsmann jetzt verlängern sollte, wenn man das Ergebnis der Europameisterschaft nicht kennt", warnte der TV-Experte vor einem Schnellschuss.

"Was ist, wenn der DFB jetzt mit Nagelsmann verlängert und die EM sollte dann den Bach runtergehen? Wo ist dann das Vertrauen nach der EM zum Nationaltrainer?", fragte Matthäus. "Die beiden Parteien, nämlich der DFB und Nagelsmann, sollten das Thema hinter verschlossener Tür gemeinsam lösen", so der frühere Nationalspieler.

Matthäus: Habe keinen Rat für Nagelsmann

Damit schlug Matthäus in die gleiche Kerbe wie Ewald Lienen, der zuletzt im "Doppelpass" bei "Sport1" die Schwierigkeit hervorhob, in der der DFB steckt.

"Das ist nun eine diffizile Situation. Es gibt gleich zwei [mögliche] Szenarien, die unglücklich wären: Man verlängert, und die EM geht in die Hose. Oder aber man verlängert nicht, spielt eine super EM, und Nagelsmann hat dann aber bei einem Top-Klub unterschreiben", sagte Lienen. Das Ganze sei "ein Dilemma, in dem der DFB sich befindet".

Matthäus fügte derweil am Dienstagnachmittag in der besagten Sponsorenrunde an, dass er hoffe, dass Nagelsmann "für ihn persönlich die richtige Entscheidung trifft", was Klub oder DFB-Team in der Zukunft angeht: "Ich kann ihm da keinen Rat geben."